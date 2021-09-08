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Giriş Tarihi: 8.9.2021 19:31 Son Güncelleme: 8.9.2021 20:15

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz açıklaması: "Kırık tespit edildi"

Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz açıklaması: Kırık tespit edildi

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sağ el ikinci metakarpal kemiğinde kırık tespit edildiğini ve oyuncunun ameliyat edileceğini açıkladı.

Ümit Milli Takımı'nda sakatlanan Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'dan açıklama yapıldı. Yapılan açıklamala "Türkiye Ümit Milli Takımı'nın İskoçya ile oynadığı maçta sağ el ikinci metakarpal kemiğinde kırık tespit edilen oyuncumuz Barış Alper Yılmaz'ın ameliyatı planlandı." denildi.

Barış Alper Yılmaz, dün oynanan Türkiye U21 - İskoçya U21 maçında yaşadığı bir pozisyon sonucu elinin üzerine düşmüş ve sakatlık geçirmişti.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇININ HAZIRLIKLARIN DEVAM ETTİ

Galatasaray Futbol Takımı, 2021-2022 Süper Lig sezonu dördüncü haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

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Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz açıklaması: "Kırık tespit edildi"
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