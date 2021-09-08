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Giriş Tarihi: 8.9.2021 10:20 Son Güncelleme: 8.9.2021 10:20

Göztepe yeni transferi Wilker Angel'i duyurdu! Başakşehir maçında sahada...

DHA
Göztepe yeni transferi Wilker Angel’i duyurdu! Başakşehir maçında sahada...

Bu sezon iddialı bir takım kurmak isteyen Göztepe, Venezuellalı stoper Wilker Angel'i transfer etti. Transferi nostaljik bir videoyla duyuran Göztepe, teknik direktör çalışmalarına da devam ediyor. Wilker Angel, son olarak Grozny takımında forma giymişti.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, daha önce prensipte anlaşma sağladığı stoper Wilker Angel'i transferin son gününde resmen kadrosuna dahil etti. Sarı-kırmızılılar, Venezuellalı stoper ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 senelik sözleşme imzaladı.

Boşnak stoper Mihojevic'in sakatlığından dolayı sezonun ilk devresini kapatmasının ardından harekete geçen Göztepe, kısa sürede defansa takviye yapmış oldu.

Kariyerinde son olarak Rusya'nın FC Akhmat Grozny takımında oynayan 28 yaşındaki oyuncu geçen sezon 21 resmi maça çıkıp, ağları 1 kez havalandırdı. Venezuella Milli Takımı'nda da 28 karşılaşmada boy gösteren deneyimli futbolcunun pazar günü iç sahada oynanacak Medipol Başakşehir müsabakasında görev alması bekleniyor.

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Göztepe yeni transferi Wilker Angel'i duyurdu! Başakşehir maçında sahada...
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