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Giriş Tarihi: 8.9.2021 13:21 Son Güncelleme: 8.9.2021 13:25

Göztepe'nin yeni teknik direktörü Nestor El Maestro oldu!

AA
Göztepe’nin yeni teknik direktörü Nestor El Maestro oldu!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe yeni teknik direktörünü resmen açıkladı. Sarı-kırmızılılar, dün prensipte anlaşılan 38 yaşındaki Sırp teknik adam Nestor El Maestro ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktörlük görevine Nestor El Maestro'nun getirildiğini duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Nestor El Maestro ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Hocamız ve ekibi bugün gerçekleşecek antrenman ile göreve başlayacak. Hocamıza ve ekibine Göztepe'mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." denildi.

Göztepe, 31 Ağustos'ta teknik direktör Ünal Karaman ile yollarını ayırmıştı.

Son olarak Suudi Arabistan'ın El Taawon takımında görev yapan 38 yaşındaki Sırp teknik adamın kariyerinde Spartak Trnava ile 2017-2018 sezonunda Slovakya Ligi şampiyonluğu bulunuyor.

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Göztepe'nin yeni teknik direktörü Nestor El Maestro oldu!
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