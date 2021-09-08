Güncel elektrik kesintileri 9 Eylül: AYEDAŞ – BEDAŞ elektrik kesintisi ve arıza sorgulama! Elektrik ne zaman gelecek, saat kaçta?

Avrupa ve Anadolu Yakası'nda meydana gelen arıza ve onarım kaynaklı çalışmalar nedeniyle bugün pek çok ilçede elektrik kesintisi yaşanıyor. Bazı ilçelerde 10 saati aşan elektrik kesintisi dolayısıyla vatandaşlar elektrik ne zaman gelecek, elektrikler saat kaçta gelir diye araştırıyor. Arıza ve çalışma sebebiyle planlanan elektrik kesintileri, AYEDAŞ – BEDAŞ elektrik kesintisi ve arıza sorgulama ekranı ile kamuoyuna duyuruluyor. İşte 9 Eylül Perşembe güncel elektrik kesintileri listesi ile arıza tespit ekranı!
BEDAŞ ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?
BAHÇELİEVLER
MERKEZ-HÜRRİYET mah AHMET YESEVİ, ALADAĞ 1, ANADOLU, ARMUTLU, BAHTİYAR, BİRLİK 1, DAĞLAR, ERASLAN, GAZİ 1, HÜRRİYET, MAHMUTBEY, ÖMÜR 1 sk / ZAFER mah AHMET YESEVİ sk bölgelerinde 09/09/2021 00:00:00 - 09/09/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah DUMLUPINAR sk / ZAFER mah BAHARGÜLÜ, DUMLUPINAR, ÇINAR 1 sk bölgelerinde 09/09/2021 09:00:00 - 09/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah YILDIRIM BEYAZIT sk / HÜRRİYET mah GÜLNİHAL sk / ZAFER mah CUMHURİYET, GÖKDAĞI, GÖLDAĞI, KURULTAY, TÜRKİSTAN, YEŞİL, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 09/09/2021 15:00:00 - 09/09/2021 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAKIRKÖY
MERKEZ-CEVİZLİK mah EBUZİYA, KARTOPU, MUHTAR HALİT KRAL sk bölgelerinde 09/09/2021 09:00:00 - 09/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ZEYTİNBURNU
MERKEZ-SEYİTNİZAM mah G/4., G/5., G/6., G/7., G/8., MEVLANA, ŞEHİT ERKAN ALYANAK sk bölgelerinde 09/09/2021 00:01:00 - 09/09/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
MERKEZ-SEYİTNİZAM mah BALIKLI ÇIRPICI YOLU, BLOK İÇİ, G/13., G/18., G/19., G/20., G/21., G/22., G/22/2., G/23., G/25., G/26., G/26/1., G/27., G/29., G/31., G/33., G/35., G/36., G/37., G/37/1., G/38., GÜMÜŞSUYU DAVUTPAŞA, HALİL DİNÇER sk bölgelerinde 09/09/2021 03:00:00 - 09/09/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah SEYİTNİZAM sk / SEYİTNİZAM mah BALIKLI SEYİTNİZAM YOLU, BALIKLI SİLİVRİKAPI YOLU, GÜMÜŞSUYU DAVUTPAŞA, SEYİTNİZAM, YUNUS EMRE sk / TELSİZ mah 101., ASIM KAZANCIGİL, DEFNE, DURSUN KILIÇ, GÜL, KARDELEN, MENEKŞE, ORKİDE, SEYİTNİZAM, İMDAT TORAMAN sk bölgelerinde 09/09/2021 06:00:00 - 09/09/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
MERKEZ-ÇIRPICI mah 2. TAŞOCAĞI, 3. TAŞOCAĞI (G/7) sk bölgelerinde 09/09/2021 09:00:00 - 09/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ŞİŞLİ
MERKEZ-PAŞA mah AVUKAT, BUHURLU, BUHURLU ÇIKMAZI, BULANIK DERE, YEŞİLTEPE, ÇİĞDEM 3 sk bölgelerinde 09/09/2021 10:00:00 - 09/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AYEDAŞ ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?
ATAŞEHİR
10:00 - 15:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ERGİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: UYSAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: NEVİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: HAKKI ERDOĞAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: FATİH SULTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ERTAÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: SAVAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ALTINOVA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ŞEKER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ERENGAZİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ALANALDI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ATILGAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: SONBAHAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: AYDINLIK
ÜSKÜDAR
13:00 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: HANIMSETİ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: BULGURLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: HANIMSETİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: HAMAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: ÇİÇEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: DUHANCI MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: KÜÇÜK ÇAMLICA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: ULUÇINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: MELEK SİMA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: BULGURLU
10:00 - 15:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: GÖKHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: LALEZAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: MİMOZA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: KOSOVA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: DARI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: ABDÜLBAKİ GÖLPINARLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: SÜMBÜLLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: SABIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: GÜLDAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: BOSNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: NİHAT SAMİ BANARLI
ÜMRANİYE
10:00 - 15:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: EŞREF EDİP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: TARIK BUĞRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: SEVGİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ACUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ELALMIŞ
KADIKÖY
09:30 - 15:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: YAZMACI TAHİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: TAŞLIÇEŞME
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