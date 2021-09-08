İOKBS Bursluluk sınavı soruları ve cevapları ile beraber adaylar sonuçlar için de bekleyişini sürdürüyor. Yeni eğitim öğretim yılının 6 Eylül tarihinde başladığı bilinirken gerek veliler gerekse sınava katılım sağlayan binlerce 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri gün içerisinde "İOKBS Bursluluk sınavı soruları ve cevapları (soru kitapçığı) ile sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte Bursluluk sınavı soruları, cevapları ve sonuçları hakkında tüm gelişmeler...