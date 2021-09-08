İOKBS Bursluluk sınavı soruları ve cevapları ile beraber adaylar sonuçlar için de bekleyişini sürdürüyor. Yeni eğitim öğretim yılının 6 Eylül tarihinde başladığı bilinirken gerek veliler gerekse sınava katılım sağlayan binlerce 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri gün içerisinde "İOKBS Bursluluk sınavı soruları ve cevapları (soru kitapçığı) ile sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte Bursluluk sınavı soruları, cevapları ve sonuçları hakkında tüm gelişmeler...
BURSLULUK SINAVI SORULARI NASIL OLACAK?
2021 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavında aday öğrencilerin sorumlu olacakları konu, kazanım ve açıklamalar yayımlandı.2021 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı konu, kazanım ve açıklamalarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
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BURSLULUK SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 2021!
Henüz Bursluluk sınavına ilişkin soru kitapçığı adayların erişimine açılmadı. Ancak konuyla alakalı gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...
BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Adayların merakla beklediği bursluluk sınav sonuçları için net bir tarih bilgisi bulunmuyor. Ancak gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...