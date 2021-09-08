Kaptandan yaylım ateşi

Burak Yılmaz maçın ardından sert sözlerle yaşananlara tepki gösterdi: "Bizim için utanç verici bir gece. Nasıl telafi edeceğimizi bilmiyoruz. Önce kendi içimizdekileri temizlemek lazım. İçimizdenmiş gibi görünüp terbiyesizce tweet atanlara dur demeliyiz."
Maç sonrasında kaptan Burak Yılmaz"Bizimiçin utanç verici birgece" diyerek duygularını paylaştı. Tüm oyuncuların çok üzgün olduğunu ve takım halinde bunu yaşadıklarını belirten deneyimli oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Nasıl telafi edeceğimizi bilmiyoruz. Hollanda karşısında güçlü duramadık. Bir bedel olacaktır. Ben de belki iyi kaptanlık yapamadım. Önce kendiiçimizdekileri temizlememiz lazım.İçimizdenmiş gibi görünüp terbiyesizcetweet atanlara dur demeliyiz. Artık böyle ahbap çavuş ilişkisi ile, birilerinin adamı olmak ile olmaz. Ben ne Ahmet'in ne Mehmet'in ne de Şenol'un adamıyım. Onun bunun adamı olarakbir yerlerde bize ahkâm kesmesinler.Tek başına Şenol Güneş'e, yönetime vefutbolculara ceza kesilemez."
ÇAĞLAR: HALKIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUM
İlk yarıda oyundan atılan Çağlar Söyüncü maçın ardından özür diledi. Leicester City'li stoper, "Kariyerim boyunca bir daha yaşamak istemediğim bir gece. Gördüğümkırmızı karttan dolayı çok üzgünüm.Tüm takım arkadaşlarımdanve halkımızdan özür diliyorum" ifadelerini kullandı.
HEPİMİZ SORUMLUYUZ
2. yarıda oyuna dahil olan Ozan Tufan, ağır yenilgide herkesin sorumluluk sahibi olduğunu söyledi: "Biz de böyle bir şey beklemiyorduk. Benim de sonradan girsem de bir sorumluluğum var. İsim vermeden ilerlemek istiyorum. Norveç maçına odaklanmalıyız. Tek kişi, 3-5 kişi üzerinden eleştiri yapmak doğru olmaz."
80'DE TERK ETTİLER
Pandemi yüzünden Avrupa'da iki yıldır A Milli Takım'ı izlemeye hasret gurbetçilerimiz dün Amsterdam'a çıkarma yaptı. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen vatandaşlarımız 35Euro'dan satılan 8 bin biletin tamamını tüketirken, karaborsada fiyatlar250 Euro'ya kadar çıktı. Ancak farklı yenilgi ile büyük hüsran yaşayan gurbetçiler, 80. dakikadan sonra stadı terk etmeye başladı.
RAKAMLARLA HEZİMET 0 İsabetli şut istatistiğinde ilk 5'te yokuz! 0 İsabetli pas istatistiğinde ilk 5'te Türkiye'den kimse yer almadı. 0 90 dakika boyunca korner atışı kullanamadık. 16 Kalecimiz Uğurcan Çakır 16 hatalı pas ile maçın lideri oldu. 2 Hollanda, 650 pas yaparak 311 pas yapabilen Türkiye'yi ikiye katladı. 27 Savunmamız takım halinde çökerken Hollanda tam 27 şut ile kalemizi dövdü. %85.5 Hollanda bizim yarı sahamızda %85.5'lik pas isabet oranı ile direncimizi kırdı.
U21'DE İLK PUANIMIZI ALDIK
U21 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu Grup maçında Türkiye, İskoçya ile 1-1 beraberekaldı. 8. dakikada Glenn Middleton'ın golü ile geriye düşen Ay-Yıldızlılar, 75'te Enis Destan'ın golü ile 1 puanı kurtarırdı ve ikinci maçında ilk puanını aldı. U19 Milli Takımımız ise Hırvatistan'da Galler ile oynadığı hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı.