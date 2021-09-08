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Giriş Tarihi: 8.9.2021 08:58 Son Güncelleme: 8.9.2021 08:58

Kırmızı Oda ne zaman başlayacak, yeni bölüm ne zaman? Kırmızı Oda yeni sezon yayın günü, saati ve tarihi belli oldu mu?

Kırmızı Oda ne zaman başlayacak, yeni bölüm ne zaman? Kırmızı Oda yeni sezon yayın günü, saati ve tarihi belli oldu mu?

Eylül ayının gelmesiyle birlikte Kırmızı Oda ne zaman başlayacak sorusu gündeme oturdu. Dram türündeki yerli diziler arasında psikoloji içerikli konusu nedeniyle dikkat çeken Kırmızı Oda dizisi, diziseverlerin araştırma konusu haline geldi. Gülseren Budayıcıoğlu’nun romanlarından uyarlanan dizi, yeni sezon yayın tarihiyle araştırılıyor. İşte Kırmızı Oda yeni sezon yayın günü, saati ve tarihi!

Doktor Hanım ve hastalarının maceralarını işleyen Kırmızı Oda dizisi, yeni sezon başlangıç tarihi dolayısıyla araştırılıyor. Dizinin sevenleri, yeni sezonda yeni karakterlerin hayat hikayelerini izlemek için Kırmızı Oda ne zaman başlayacak, hangi gün diye araştırıyor. Önceki sezonda Sadi, Mitra, Vahit ve Zafer gibi karakterlerin hikayesi dikkat çekmiş, sezon finalinde ise Masumlar Apartmanı dizisindeki Gülben karakteri diziye dahil olmuştu. İzleyici, yeni sezonda kendilerini nelerin beklediğini merak etmeye başladı. İşte Kırmızı Oda yeni sezon yayın günü ve saati!

KIRMIZI ODA SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Kırmızı Oda sezon finalinde Mitra, Zafer'le karşılaşmasını ve herkesin gerçekleri öğrendiğini Doktor Hanım'a anlatır. Zafer ise kırmızı odaya gelerek eşi Nihal'e yeniden aşık olduğunun müjdesini verir. Nihal ise hayatındaki bu gelişmelerin ve değişimin kendisini nasıl mutlu ettiğini Doktor Hanım'la paylaşarak ona teşekkürlerini iletir.

KIRMIZI ODA SEZON FİNALİ ÖZETİ

Çocukluk travmalarını bir bir geride bırakan Sadi, her şeyi geride bırakarak dostu Miço ve ailesiyle hayata yeniden başlar. Sadi'nin eşi Azra (Denir Uğur) Doktor Hanım'la tanışmak için kızlarıyla birlikte kliniği ziyaret eder. Bu sırada Masumlar Apartmanı Gülben'in Kırmızı Oda'ya gelişi izleyici şaşkına uğratır.

KIRMIZI ODA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kırmızı Oda yeni sezon tarihi henüz duyurulmadı. Tüm diziler gibi Kırmızı Oda dizisinin de Eylül ayında başlaması bekleniyor. Kanal, sosyal medya hesabından yeni sezon fragmanını paylaştı ancak yayın tarihi belirtilmedi ve "yakında" notu düşüldü.

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Kırmızı Oda ne zaman başlayacak, yeni bölüm ne zaman? Kırmızı Oda yeni sezon yayın günü, saati ve tarihi belli oldu mu?
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