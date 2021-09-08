Kırmızı Oda ne zaman başlayacak, yeni bölüm ne zaman? Kırmızı Oda yeni sezon yayın günü, saati ve tarihi belli oldu mu?

Doktor Hanım ve hastalarının maceralarını işleyen Kırmızı Oda dizisi, yeni sezon başlangıç tarihi dolayısıyla araştırılıyor. Dizinin sevenleri, yeni sezonda yeni karakterlerin hayat hikayelerini izlemek için Kırmızı Oda ne zaman başlayacak, hangi gün diye araştırıyor. Önceki sezonda Sadi, Mitra, Vahit ve Zafer gibi karakterlerin hikayesi dikkat çekmiş, sezon finalinde ise Masumlar Apartmanı dizisindeki Gülben karakteri diziye dahil olmuştu. İzleyici, yeni sezonda kendilerini nelerin beklediğini merak etmeye başladı. İşte Kırmızı Oda yeni sezon yayın günü ve saati!

KIRMIZI ODA SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Kırmızı Oda sezon finalinde Mitra, Zafer'le karşılaşmasını ve herkesin gerçekleri öğrendiğini Doktor Hanım'a anlatır. Zafer ise kırmızı odaya gelerek eşi Nihal'e yeniden aşık olduğunun müjdesini verir. Nihal ise hayatındaki bu gelişmelerin ve değişimin kendisini nasıl mutlu ettiğini Doktor Hanım'la paylaşarak ona teşekkürlerini iletir.