KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları ne zaman yapılacak? 2021- 2022 GSB KYK burs başvurusu başladı mı ve nasıl yapılır?

Merakla beklenen yurt başvuruları başladı. Bu gelişmenin ardından 2021-2022 KYK burs başvuruları için heyecan da bir hayli arttı. bilindiği gibi, her yıl yüz binlerce öğrenciyi geri ödemesiz bir şekilde KYK bursu sağlanırken geri ödemeli olarak ise KYK öğrenim kredisi veriliyor. Yurt başvurularının ardından KYK burs başvuruları başladı mı, işlemleri nasıl yapılır sorusunun yanıtı da merak konusu oldu.
KYK burs başvuruları ile ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanlığından henüz bir açıklama yapılmadı. Bu yıl da KYK burs başvurusu e-Devlet üzerinden yapılacak. Haberimizin devamındaki şartları taşıyan adaylar, KYK burs başvurusu işlemlerini e-Devlet ile tamamlayabilir. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak ve nasıl yapılır?
İşte, KYK burs kredi başvurularında son durum
Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.
2021 yılında lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans 1300 TL, doktorada ise 1950 TL olarak açıklanmıştı.
KYK kredi ve burs başvurularının başlayacağı tarih belli olmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yapacağı açıklamanın ardından KYK burs başvuru tarihleri netlik kazanacak.
Bilindiği gibi, kredi ve burs başvuruları her yıl, tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasının ardından başlıyor.
2021-2022 KYK burs başvurularının üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ekim ayında yapılması beklenyor.
KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaktadır.
Burstan yararlanacak öğrenciler,
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.
Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler;
burstan yararlanamazlar.