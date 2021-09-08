Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları ne zaman yapılacak? 2021- 2022 GSB KYK burs başvurusu başladı mı ve nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 8.9.2021 07:14 Son Güncelleme: 8.9.2021 07:14

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları ne zaman yapılacak? 2021- 2022 GSB KYK burs başvurusu başladı mı ve nasıl yapılır?

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları ne zaman yapılacak? 2021- 2022 GSB KYK burs başvurusu başladı mı ve nasıl yapılır?

Yurt başvurularının ardından gözler 2021-2022 KYK burs başvuruları için yapılacak olan açıklamaya kilitlendi. Yüz binlerce yeni kayıt olan öğrenci ile beraber ara sınıf öğrencileri KYK burs başvuru tarihleri hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. KYK bursu geri ödemesiz olarak verilirken KYK öğrenim kredisi geri ödemeli olarak veriliyor. Peki, 2021-2022 KYK burs başvurusu başladı mı, kimler alabilir? KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak ve şartları neler? İşte, KYK burs başvuruları son gelişmeler

Merakla beklenen yurt başvuruları başladı. Bu gelişmenin ardından 2021-2022 KYK burs başvuruları için heyecan da bir hayli arttı. bilindiği gibi, her yıl yüz binlerce öğrenciyi geri ödemesiz bir şekilde KYK bursu sağlanırken geri ödemeli olarak ise KYK öğrenim kredisi veriliyor. Yurt başvurularının ardından KYK burs başvuruları başladı mı, işlemleri nasıl yapılır sorusunun yanıtı da merak konusu oldu.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN 2022?

KYK burs başvuruları ile ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanlığından henüz bir açıklama yapılmadı. Bu yıl da KYK burs başvurusu e-Devlet üzerinden yapılacak. Haberimizin devamındaki şartları taşıyan adaylar, KYK burs başvurusu işlemlerini e-Devlet ile tamamlayabilir. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak ve nasıl yapılır?

İşte, KYK burs kredi başvurularında son durum

BURS NEDİR VE KARŞILIKSIZ MI VERİLİYOR?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

2021 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2021 yılında lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans 1300 TL, doktorada ise 1950 TL olarak açıklanmıştı.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK kredi ve burs başvurularının başlayacağı tarih belli olmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yapacağı açıklamanın ardından KYK burs başvuru tarihleri netlik kazanacak.

Bilindiği gibi, kredi ve burs başvuruları her yıl, tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasının ardından başlıyor.

2021-2022 KYK burs başvurularının üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ekim ayında yapılması beklenyor.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaktadır.

KYK BURS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

KİMLER KYK BURS ALABİLİR?

Burstan yararlanacak öğrenciler,

  • Ön lisans öğrencileri,
  • Lisans öğrencileri,
  • İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
  • Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
  • ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
  • Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KİMLER KYK BURSU ALAMAZ?

Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler;

  • Herhangi bir kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,
  • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,
  • Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
  • Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
  • Yabancı uyruklu öğrenciler,
  • Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
  • Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,
  • Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,
  • Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
  • Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
  • Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,

burstan yararlanamazlar.

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KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları ne zaman yapılacak? 2021- 2022 GSB KYK burs başvurusu başladı mı ve nasıl yapılır?
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KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları ne zaman yapılacak? 2021- 2022 GSB KYK burs başvurusu başladı mı ve nasıl yapılır?
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