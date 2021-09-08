Mu varyantı nedir, belirtileri neler? Mu varyantı Türkiye’de kaç kişide görüldü?

Covid-19 mutasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Diğer varyantlardan farklı belirtiler gösteren ve global alanda hızlı bir yayılım gösteren bu varyant, ülkemizde de ilk vakalarla ortaya çıktı. DSÖ'nün radarında olan bu varyantla ilgili Sağlık Bakanlığı açıklama yaparak "Mu varyantı nedir, belirtileri neler?" sorularını yanıtladı. Mu varyantı Türkiye'de kaç kişide görüldü? İşte bu varyantla ilgili son durum.

MU VARYANTI İLK NEREDE ORTAYA ÇIKTI?

İlk olarak Kolombiya'da ortaya çıkan Mu varyantı Koronavirüs'ün yeni mutasyonlarından biridir. Güney Amerika ve Avrupa'da vakalara rastlanan bu varyantla ilgili çalışmalar devam etmektedir.