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Giriş Tarihi: 8.9.2021 21:43 Son Güncelleme: 8.9.2021 21:44

Olcay Şahan futbolu bıraktığını açıkladı!

Olcay Şahan futbolu bıraktığını açıkladı!

Bir dönemler Beşiktaş ve Trabzonspor formalarını da giyen Olcay Şahan futbolu bıraktığını açıkladı.

Son olarak Yeni Malatyaspor forması giyen 34 yaşındaki Olcay Şahan, futbol bıraktığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajla futbolu bıraktığını açıklayan Olcay Şahan şunları yazdı: "Bu satırları yazarken biraz hüzünlü, gururlu ve birçok başarıya ulaşmış bir sporcu olarak yazıyorum. Kariyerim boyunca yaşadığım mutlu anları, güzel hatıraları, şampiyonlukları, harika arkadaşlıkları, tecrübeli asla unutmayacağım.

"ŞİMDİ VEDA ZAMANI"

Bugüne kadar benim her zaman yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum.

Şimdi veda zamanı; çok sevdiğim, her şeyimi verdiğim futbol kariyerimi noktalıyorum.

Hakkınızı helal edin." ifadelerini kullandı.

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Olcay Şahan futbolu bıraktığını açıkladı!
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