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Giriş Tarihi: 8.9.2021 10:02

PCR testi sonucu kaç saatte çıkar? PCR sonuçları ne kadar sürede belli olur?

PCR testi sonucu kaç saatte çıkar? PCR sonuçları ne kadar sürede belli olur?

Kalabalık etkinliklerde, şehirler arası yolculukta ve iş yerlerinde zorunlu olarak istenen PCR testi için araştırmalar sürüyor. Test sonucunun örnek verdikten ne kadar zaman sonra çıkacağını merak eden vatandaşlar, PCR testi sonucu kaç saatte çıkar diye araştırıyor. PCR sonuçları ne kadar sürede belli olur ve e-Nabız’a ne zaman tanımlanır sorusu da merak edilenler arasında yer alıyor. İşte konuyla ilgili merak edilenler.

PCR testi veren vatandaşlar, Koronavirüs testinin negatif mi yoksa pozitif mi olduğunu öğrenmek için PCR testi sonucu kaç saatte çıkar diye merak ediyor. Test sonucunu kullanarak seyahat etmeyi ya da sosyal etkinliğe katılmayı planlayanlar, söz konusu etkinlikten ne kadar süre önce test vermesi gerektiğini merak ediyor. PCR sonuçları ne kadar sürede belli olur, e-Nabız'a ne zaman tanımlanır gibi sorular da konuyla ilgili merak edilenler arasında yer alıyor.

PCR TESTİ NERELERDE YAPILIR?

PCR testi devlet hastanelerinde ücretsiz olarak yapıldığı gibi özel sağlık kuruluşlarında da ücret karşılığında yapılmaktadır.

PCR TESTİ SONUCU KAÇ SAATTE ÇIKAR?

Test sonuçları 1-3 gün içerisinde çıkar ve açıklanır. Test esnasında verilen barkod numarasıyla e-Nabız sistemi üzerinden görüntülenebilir.

TEST SONUÇLARI E-NABIZ'A NE ZAMAN TANIMLANIR?

Test sonuçları çıktığında otomatik olarak e-Nabız sistemine tanımlanır. T.C. kimlik numarasıyla sisteme giriş yaparak test sonucuna ulaşılabilir.

E-NABIZ COVİD-19 TEST SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

PCR (Covid 19) test sonucunuzu almak için sağlık kuruluşlarına gitmenize gerek yoktur. Sonuçları, test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığımızın E-Nabız sisteminden alabilirsiniz.

  1. E-Nabız sayfasını açın.
  2. Açılan Sayfada en başta yer alan e-Nabız T.C. Sağlık Bakanlığı yazan yere tıklayın.
  3. Açılan e-Nabız Sisteminde Covid-19 Test Sonuçlarına tıklayın.
  4. Açılan sayfaya TC/Pasaport ve Barkod Numarasını girerek sonuçlara ulaşabilirsiniz.

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PCR testi sonucu kaç saatte çıkar? PCR sonuçları ne kadar sürede belli olur?
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