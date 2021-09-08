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Giriş Tarihi: 8.9.2021 10:55

POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 27.Dönem POMEM sonuçları bekleniyor!

POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 27.Dönem POMEM sonuçları bekleniyor!

POMEM mülakat sonuçları için adaylar araştırmalarına hız kazandırdı. 8-21 Aralık 2020 tarihleri aralığında başvurularını tamamlayan adaylar ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat aşamalarına tabii tutuluyorlar. Söz konusu mülakat aşamalarının tamamlanmasının ardından ise POMEM mülakat sonuçları adayların erişimine açılacak. 27.Dönem POMEM sonuçları hakkında detaylı bilgilere bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

Lisans mezunu 5440 erkek, 960 kadın, ön lisans mezunu 1360 erkek 240 kadın alımlarının yapılacağı kurum tarafından duyurulmuştu. Başvuruların alınmasının ardından ise sözlü mülakat sonuçlarının erişime açılması bekleniyor. Toplamda 8 bin adayın alınacağı POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 27.Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanır? İşte POMEM mülakat sonuçları hakkında bilgiler.

27. DÖNEM POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Polis Akademisi tarafından 27. dönem POMEM için lisans mezunu (5.440) erkek, (960) kadın, önlisans mezunu (1.360) erkek, (240) kadın aday olmak üzere toplam (8.000) aday alımı yapılacak. POMEM'de sözlü mülakat sonuçları henüz açıklanmadı ancak değerlendirme işlemleri ardından kısa sürede erişime açılması bekleniyor.

POMEM SONUÇ SORGULAMA

27. dönem sonuçları, adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacak.

POMEM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MÜLAKATLAR NASIL YAPILIYOR?

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

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POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 27.Dönem POMEM sonuçları bekleniyor!
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