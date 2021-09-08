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Giriş Tarihi: 8.9.2021 14:53 Son Güncelleme: 8.9.2021 14:55

Son dakika... Bomba iddia: Mesut Özil Fenerbahçe mutsuz! MLS takımları transfer için devrede...

Son dakika... Bomba iddia: Mesut Özil Fenerbahçe mutsuz! MLS takımları transfer için devrede...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'de son maçlarda kadroya giremeyen yıldız futbolcu Mesut Özil için transfer söylentileri dolaşmaya devam ediyor. İspanyol basınında yer alan haberlerde MLS takımlarının ilgisi olduğu Mesut Özil'in Fenerbahçe'de mutsuz olduğu belirtildi.

Son dakika haberi... Fenerbahçe'de kadroya giremediği için mutsuz olduğu konuşulan Mesut Özil için bomba bir iddia ortaya atıldı. MLS takımların yıldız futbolcu için nabız yokladığı ifade edildi.

Sarı-lacivertliler, geçen sezonun devre arasında 32 yaşındaki Türk asıllı Alman yıldızı sansasyonel bir şekilde transfer etti.

Geçen sezon önce Erol Bulut sonrasında ise Emre Belözoğlu ile yoluna devam eden Fenerbahçe, şampiyonluk yarışındaki şansını son haftalarda kaybetti.

İspanyol AS Gazetes'nin haberine göre, MLS takımlarının durumunu ktakip ettiği Mesut Özil'in Fenerbahçe'de oynayamadığı için mutsuz olduğı belirtildi.

Haberde, teknik direktör Vitor Pereira'nın 20 yaşındaki Muhammed Gümüşkaya'nın performansında mutlu olduğu ve genç oyuncuya şans vermey devam edeceği ifade edildi.

Özellikle Mesut Özil'in Katar seyehati sonrası transfer söylentileri yoğunlaştı.

32 yaşındaki yıldız, son oynanan Altay maçında sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 2 Süper Lig ve 2 Avrupa Ligi maçına çıkan Mesut Özil, 1 gol atıp 1 de asist kaydetti.

Geçen sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye gelen Mesut, geçen sezon ise 11 maçta 1 gol attı.

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Son dakika... Bomba iddia: Mesut Özil Fenerbahçe mutsuz! MLS takımları transfer için devrede...
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