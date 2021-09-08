Son dakika... Bomba iddia: Mesut Özil Fenerbahçe mutsuz! MLS takımları transfer için devrede...

Son dakika haberi... Fenerbahçe'de kadroya giremediği için mutsuz olduğu konuşulan Mesut Özil için bomba bir iddia ortaya atıldı. MLS takımların yıldız futbolcu için nabız yokladığı ifade edildi.
Sarı-lacivertliler, geçen sezonun devre arasında 32 yaşındaki Türk asıllı Alman yıldızı sansasyonel bir şekilde transfer etti.
Geçen sezon önce Erol Bulut sonrasında ise Emre Belözoğlu ile yoluna devam eden Fenerbahçe, şampiyonluk yarışındaki şansını son haftalarda kaybetti.
İspanyol AS Gazetes'nin haberine göre, MLS takımlarının durumunu ktakip ettiği Mesut Özil'in Fenerbahçe'de oynayamadığı için mutsuz olduğı belirtildi.
Haberde, teknik direktör Vitor Pereira'nın 20 yaşındaki Muhammed Gümüşkaya'nın performansında mutlu olduğu ve genç oyuncuya şans vermey devam edeceği ifade edildi.
Özellikle Mesut Özil'in Katar seyehati sonrası transfer söylentileri yoğunlaştı.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 2 Süper Lig ve 2 Avrupa Ligi maçına çıkan Mesut Özil, 1 gol atıp 1 de asist kaydetti.
Geçen sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye gelen Mesut, geçen sezon ise 11 maçta 1 gol attı.