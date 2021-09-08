Son dakika: Galatasaray aradığı orta sahayı Portekiz’de buldu! Gustavo Assunçao İstanbul’a geliyor

Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı kırmızılılar Fatih Terim'in isteği doğrultusunda bir 6 numara transferi yapmak için çalışmalarını sürdürüyordu. Transfer döneminin son gününde Gustavo Assunçao'nun İstanbul'a geleceği öğrenildi. Kulüp içinde oyuncunun lisansını yetiştirmek için hareketlilik başladı.
Sabah Spor'dan Mehmet Özcan'ın ulaştığı bilgiye göre Gustavo Assunçao, Porto üzerinden İstanbul'a geliyor.
Öte yandan genç oyuncu, İstanbul'a gelmek için yola çıktı.
Brezilyalı orta saha Atletico Madrid'in alt yaş kategorilerinde forma giydikten sonra Famalicao takımına transfer olmuştu.
Galatasaray aradığı orta sahayı Portekiz'de buldu. Sarı-kırmızılılar, Atletico Madrid altyapısından yetişen ve Famalicao forması giyen Gustavo Assunçao'yu kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
GUSTAVO ASSUNÇAO KİMDİR?
2000 doğumlu olan 21 yaşındaki Brezilyalı orta saha Atletico Madrid altyapısından yetiştikten sonra 2019'da Portekiz ekibi Famalicao'ya transfer oldu.
Assunçao, geçen sezon Famalicao formasıyla çıktığı 28 maçta 1 gol attı ve 1 asist kaydetti.
Porto ve Sao Paulo altyapılarında da eğitim alan 21 yaşındaki genç yetenek, Brezilya U23 Milli Takımı'yla 2 maça çıktı.
Opta verilerine göre, Portekiz Ligi'ne geldiği 2019/20'den bu yana en fazla isabetli pas veren, ikili mücadele kazanan ve top kapan Famalicao oyuncusu Gustavo Assunçao.