Son dakika: Hollanda - Türkiye maçı sonrası Şenol Güneş'e sert eleştiri! "Tazelenmek zorundayız"

Bu bir finaldi. Letonya ve Karadağ maçlarının kayıp puanları sinyaldi aslında. O dört puan cepte olsa, belki daha güvenli ve risk alan bir takım olabilirdik. Onlar kaybetti puanları ve dün neden olduğunu da anladık. Şut çekilirken arkasını dönen, baskı altındaki arkadaşı yardım ararken yerinde duran oyuncularımız vardı. Goller üst üste gelirken, "fatura bana çıkmasın" kaçışı başladı Milliler'de. Hatalar yapıldı elbette. Merih-Çağlar ikilisi başrol oyuncuları oldular. Karadağ maçında ilk golde pay sahibiydi Merih, dün ilk ikide. İkisinde de adamı (Memphis) gollerin eser sahibi oldu.