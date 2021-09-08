Suya zam mı geldi, İstanbul’da su zammı ne kadar oldu? İstanbul’da suya ne kadar zam yapıldı?

Su zammı talebiyle İBB yönmetimi tarafından olağanüstü toplantıya çağrılan ecliste sunum yapan İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, meclise getirilen 6'ncı su zammı taleplerinin nedeni olarak İstanbul'un artan nüfusunun ve altyapı ihtiyacının artması, akaryakıt ve personel giderlerinin artması gibi nedenlere bağlı olarak değiştiğini belirtti. Mermutlu sunumunda ayrıca İSKİ'nin devam eden ve planlama aşamasında olan projeler hakkında bilgiler verdi.

İSKİ GENEL MÜDÜRÜ'NDEN ZAM TEKLİFİ!

İSKİ maliyetlerinde 2019 Mayıs-2021 Ağustos tarihleri arasında artan maliyetlerin bütçeye etkisinin yüzde 24.86 olduğunu söyledi. Yatırım giderlerlerinin bütçeye oranının yüzde 20.98 olduğunu, işletme ve inşaat giderlerinin bütçeye genel etkisinin ise yüzde 45.84 artış olduğunu kaydetti. 2020 yılı Aralık ayında su fiyatlarında ortalama yüzde 6.84 zam yapıldığını belirten Mermutlu yüzde 39'luk bir artışa ihtiyaç duyduklarını iddia etti. İSKİ'nin toplam borç yapılması gereken ödemelerin 2 milyar 129 milyon 286 bin TL olduğu söyledi.

Mermutlu'nun sunumunun ardından AK Parti Meclis Üyesi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Selim Bilmen, "2019 Mayıs ayını milat kabul ediyoruz sözüne değinmek istiyorum. 2019 Mayıs ayına kadar düzenli bir şekilde işleyen hiçbir borcu olmayan, yatırımlarını tamamen öz kaynaklarıyla karşılayan, burada anlatıldığı gibi müteahhit borcu ve diğer takipli alacakları bulunmayan bir kurumumuz vardı. Uluslararası arenada örnek bir kurum olan pırıl pırıl bir kurum 2019 yılı mayıs ayı itibariyle seçim vaatleri arasında popülist politikalarla İstanbul'un İSKİ'nin ihtiyacını bilmeksizin, hiçbir gerçeklikle alakası olmayan su indirim talebinin gerçekleşmiş olması. O güne kadar CHP yönetiminin söylemi şuydu: Siz çok fahiş fiyatla İstanbulluya su satıyorsunuz. Dolayısıyla bu fahiş fiyattan kaynaklı olarak aşırı yüksek gelir elde ediyor İSKİ ve bu fiyatlama politikasının hatalı olduğuyla alakalı ifadelerde bulunuyordu.

Sayın İSKİ Genel Müdürü bazı gerekçeler saydı, nüfus artışı, altyapı bakım ihtiyacı, akaryakıt ve personel giderlerindeki artış, ithal ekipman gibi sebepleri söyledi. Geçen dönem İSKİ'ye 4.3 milyar TL yatırım borçlanması hakkı verdik. 2019'a kadar iSKİ'nin borcu yok, 2019'da borçlanma başlıyor 2020'de de artıyor. Verilen borçlanmaya yetkisine rağmen, enflasyon artış oranında zam yapılmasına rağmen İSKİ 'bugün 6 defa zam talebinde bulunuyoruz' diyor. Mecliste en son zam Aralık 2020'de Kasım 2020 yılı TÜFE oranında zam yapıldı.

Aralık ayında yaptığımız için zammı, Aralık enflasyonu da Ocak 2021'de açıklandığı için orada TÜFE'den kalan 1 aylık fark var 1.25'lik bir zam İSKİ'nin alamadığı. Bizim teklifimiz ise Ağustos 2021 enflasyon farkı 11.1 zam verecektik ancak biz bunu revize ederek 14.37'lik ilave bir zam teklifinde bulunuyoruz. Bunun mantığı da daha önce CHP grubunun asgari ücret oranında zam yapılması yönündeydi. Onun 8 aylık kısmına denk gelen 14.37 ve alamadığı aralık 2020 TÜFE oranı olan 1.25'lik zam farkıyla toplamda 15.62'lik bir oran olacak" dedi.

CHP ve İSKİ yönetiminin yüzde 39 zam talebinde bulmasının ardından yapılan oylamada CHP ve İYİ parti muhalefet şerhi koyarak AK Parti'nin önerdiği yüzde 15.62 oranında zam oybirliği ile mecliste kabul edildi.