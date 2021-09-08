Geçtiğimiz günlerde alınan kararla, aşı olmayan vatandaşların çalıştıkları iş yerine haftada bir veya iki defa negatif PCR testi beyan etmesi zorunlu hale getirildi. Ayrıca bazı yerlere girişte de negatif PCR testi zorunluluğu geldiği hakkında bir genelge yayınlandı. Bunun üzerine vatandaşlar PCR testi kimler için zorunlu, kimler PCR testi yaptıracak diye araştırmaya koyuldu. Ayrıca, tek doz aşı olanlar PCR testi verecek mi, zorunluluğu var mı sorusu da gündemde yerini koruyor. İşte konuya ilişkin detaylar.

PCR TESTİ NERELERDE ZORUNLU?

Aşısız vatandaşların konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilecek.