Geçtiğimiz günlerde alınan kararla, aşı olmayan vatandaşların çalıştıkları iş yerine haftada bir veya iki defa negatif PCR testi beyan etmesi zorunlu hale getirildi. Ayrıca bazı yerlere girişte de negatif PCR testi zorunluluğu geldiği hakkında bir genelge yayınlandı. Bunun üzerine vatandaşlar PCR testi kimler için zorunlu, kimler PCR testi yaptıracak diye araştırmaya koyuldu. Ayrıca, tek doz aşı olanlar PCR testi verecek mi, zorunluluğu var mı sorusu da gündemde yerini koruyor. İşte konuya ilişkin detaylar.
PCR TESTİ NERELERDE ZORUNLU?
Aşısız vatandaşların konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilecek.
Bu çerçevede işletmeciler/organizatörler tarafından etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak. Ayrıca şehirler arası seyahatte ve iş yerlerinde de negatif PCR sonucu düzenli aralıkla istenecek.
TEK DOZ AŞI OLANLAR PCR TESTİ VERECEK Mİ?
Aşı sürecini tamamlamayan vatandaşlar iş yerlerine, şehirler arası toplu ulaşım araçlarına, konser, sinema ve benzeri alanlara PCR testi sonucu beyan etmek zorundadır. Tek doz aşı olan vatandaşlar için de bu durum geçerlidir.
TEK DOZ AŞI OLANLAR UÇAĞA VE OTOBÜSE BİNEBİLİR Mİ?
Tek doz aşı olan ve daha önce Koronavirüs atlatmayan vatandaşlar otobüs, uçak, tren gibi şehirler arası toplu ulaşım araçlarına binişte negatif PCR testi göstermek zorundadır. Negatif PCR testi olmayan aşısız vatandaşlar yolculuğu gerçekleştiremez.