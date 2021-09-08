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Giriş Tarihi: 8.9.2021 14:17 Son Güncelleme: 8.9.2021 14:18

Türk takımlarının kabusu Ahmed Hassan Konyaspor'a transfer oldu! 3 gol...

Türk takımlarının kabusu Ahmed Hassan Konyaspor’a transfer oldu! 3 gol...

İttifak Holding Konyaspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeşil beyazlı ekip son olarak Olympiakos forması giyen Mısırlı forvet Ahmed Hassan'ı transfer etti. 1993 doğumlu Ahmed Hassan daha önce Rio Ave ve Braga formaları da giymişti.

Konyaspor'un yeni transferi Ahmed Hassan, Türk takımlarının kabusu olarak anılıyordu. Ivan Bebek'in yönettiği maçta Braga formasıyla Fenerbahçe'ye ofsayttan bir gol atmıştı. Mısırlı golcü Konyaspor ile Başakşehir'e de gol atmıştı.

Mısır'ın başkenti Kahire'de doğan Ahmed Hassan, 26 kez Mısır milli takımında forma giydi ve beş gol attı. Başarılı oyuncu en son Yunan ekibi Olympiakos'ta forma giymişti.

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Türk takımlarının kabusu Ahmed Hassan Konyaspor'a transfer oldu! 3 gol...
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