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Giriş Tarihi: 8.9.2021 08:18 Son Güncelleme: 8.9.2021 08:18

Türkiye Norveç milli maçı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta? Türkiye Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde bu kez Norveç karşısında!

Türkiye Norveç milli maçı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta? Türkiye Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde bu kez Norveç karşısında!

FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde geçtiğimiz akşam 6-1’lik mağlubiletle 31 yıl sonra 5 farkla yenilgi yaşayan ay yıldızlılar, şimdi ise Türkiye Norveç maçı ne zaman sorusuyla gündeme geliyor. A Milli takım Hollanda karşısındaki mağlubileti sonrasında önündeki zorlu mücadelelere kilitlenirken bu kapsamda binlerce futbolsever “Türkiye Norveç maçı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta?” sorularına yanıt aramaya başladı. Karşılaşmanın henüz saat ve yayın kanalı açıklanmazken karşılaşmanın İstanbul’da yapılacağı biliniyor. Peki, FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Türkiye Norveç milli maçı ne zaman? İşte tüm detaylar...

Ay yıldızlı ekip geçtiğimiz akşam Hollanda karşısında 6-1'lik mağlubiletle sahadan ayrılırken şimdi ise hem milli takımımız hem de milyonlarca kişi önümüzdeki G grubu 7. Maçına kilitlendi. Türkiye Norveç maçı için geri sayım sürerken öte yandan "Türkiye Norveç maçı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 7'nci karşılaşması Türkiye-Norveç maçı tarihi ve tüm detaylar...

Hollanda Türkiye hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? Milli maç Hollanda Türkiye maçı ne zaman ve saat kaçta? İşte maçın tüm detayları

TÜRKİYE NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Norveç maçı 8 Ekim'de İstanbul'da oynanacak. Karşılaşmanın saat ve kanal bilgisi ise henüz belli olmadı.

A Milli Futbol Takımı, G Grubu'ndaki altıncı maçında deplasmanda karşılaştığı Hollanda'ya Davy Klaassen, Memphis Depay (3), Guus Til ve Donyell Malen'in golleriyle 6-1 yenildi. Millilerin tek golü, Cengiz Ünder'den geldi.

Ay-yıldızlı ekibin grubunda yapılan diğer karşılaşmalarda Norveç, Kristian Thorstvedt, Erling Haaland (3) ve Alexander Sörloth'un golleriyle ağırladığı Cebelitarık'ı 5-1 mağlup etti. Konuk ekibin tek golünü Reece Styche kaydetti. Karadağ ise evinde Letonya ile golsüz berabere kaldı.

Bu sonuçların ardından grupta 13 puana sahip takımlardan averajla Hollanda liderliğe, Norveç ise ikinci sıraya yükseldi. 11 puanda kalan Türkiye, liderlikten üçüncü sıraya geriledi.

D Grubu'nda oynanan maçta, son dünya kupası şampiyonu Fransa, konuk ettiği Finlandiya'yı Antoine Griezmann'ın golleriyle 2-0 yendi.

Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

- A Grubu

Azerbaycan-Portekiz: 0-3

İrlanda Cumhuriyeti-Sırbistan: 1-1

- D Grubu

Bosna Hersek-Kazakistan: 2-2

Fransa-Finlandiya: 2-0

- F Grubu

Avusturya-İskoçya: 0-1

Danimarka-İsrail: 5-0

Faroe Adaları-Moldova: 2-1

- G Grubu

Karadağ-Letonya: 0-0

Hollanda-Türkiye: 6-1

Norveç-Cebelitarık: 5-1

- H Grubu

Hırvatistan-Slovenya: 3-0

Rusya-Malta: 2-0

Slovakya-Kıbrıs Rum Kesimi: 2-0

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Türkiye Norveç milli maçı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta? Türkiye Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde bu kez Norveç karşısında!
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