Türkiye Norveç milli maçı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta? Türkiye Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde bu kez Norveç karşısında!

Ay yıldızlı ekip geçtiğimiz akşam Hollanda karşısında 6-1'lik mağlubiletle sahadan ayrılırken şimdi ise hem milli takımımız hem de milyonlarca kişi önümüzdeki G grubu 7. Maçına kilitlendi. Türkiye Norveç maçı için geri sayım sürerken öte yandan "Türkiye Norveç maçı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 7'nci karşılaşması Türkiye-Norveç maçı tarihi ve tüm detaylar...