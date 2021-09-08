Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Üç Kuruş dizisi ne zaman başlıyor? Üç Kuruş oyuncuları kimler, konusu ne?
Giriş Tarihi: 8.9.2021 13:06

Üç Kuruş dizisi ne zaman başlıyor? Üç Kuruş oyuncuları kimler, konusu ne?

Üç Kuruş dizisi ne zaman başlıyor? Üç Kuruş oyuncuları kimler, konusu ne?

Çukur dizisinin final bölümünde müjdesi verilen Üç Kuruş dizisi için geri sayım başladı. Çukur hayranları, Show TV’nin yeni dizisinin ne zaman başlayacağını ve dizide kimlerin rol alacağını merak ediyor. Bu kapsamda, Üç Kuruş dizisi ne zaman başlayacak, ayın kaçında başlıyor soruları gündeme geliyor. Üç Kuruş oyuncuları kimler, konusu ne gibi sorularla kanaldan ve yapım şirketinden gelecek açıklamalar takip ediliyor. İşte yeni diziyle ilgili merak edilenler.

Aras Bulut İynemli ve Uraz Kaygılaroğlu gibi isimlerin başrollerde yer alacağı iddiasıyla gündeme gelen Üç Kuruş dizisi, eylül ayının gelişiyle birlikte diziseverlerin gündemine oturdu. Çukur kadrosundan bazı isimlerin de yeni dizide yer alacağı konuşulurken, Show TV'de yayınlanacak olan dizi "Üç Kuruş dizisi ne zaman başlıyor?" sorusuyla mercek altına alınıyor. Eylül'de başlaması planlanan dizi için Üç Kuruş oyuncuları kimler, konusu ne gibi soruların yanıtı araştırılıyor. İşte kanaldan ve oyunculardan yapılan son açıklamalar.

ARAS BULUT İYNEMLİ VE URAZ KAYGILAROĞLU DİZİDE OLACAK MI?

Daha önce İçerde dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Aras Bulut İynemli, Çukur dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Show TV'nin yeni dizisinde de İynemli'nin rol alacağı gündemdeki iddialar arasında yer alıyor. Uraz Kaygılaroğlu'nun da dizide yer alacağı konuşuluyor. Ancak bu iddialara ilişkin kanaldan ya da oyunculardan henüz bir yanıt gelmedi.

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ OYUNCULARI BELLİ OLDU MU?

Yeni sezonda Üç Kuruş dizisinin Show TV ekranlarında devam edeceğini ifade edilirken, Aras Bulut İynemli ve diğer Çukur oyuncularının dizide yer alıp almayacağı konusunda herhangi bir bilgi verilmedi.

ÜÇ KURUŞ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin ilk bölümünün eylül ya da ekim ayında yayınlanması bekleniyor. Konuyla ilgili güncel bilgiler geldiğinde haberimizde yer alacak.

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Üç Kuruş, Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Damla Serim ve Murat Uyurkulak'ın kaleme aldığı, ilk bölümü Eylül 2021 tarihinde yayınlanacak olan aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Hollanda - Türkiye maçı sonrası Şenol Güneş'e sert eleştiri! "Tazelenmek zorundayız"
Üniversite tercihleri ve kontenjanlarda son dakika: Gözde bölümler boş kaldı!
Son dakika: 17 yaşındaki Cemile'nin ölümünde flaş! Koltuk altından...
Alkollü sürücünün kurbanı olmuştu; Kaan Şahin'in kazandığı okul belli oldu!
CHP'li Aykut Erdoğdu'dan alçak paylaşım! Tepkilerin ardından videoyu apar topar sildi
Burak Yılmaz'dan çok sert açıklamalar: "Top daha fileye girmeden 'Şenol istifa' diyenler..."
DSİ kura sonuçları açıklandı mı ve nerede sorgulanır? 2021 İŞKUR ile DSİ işçi alımı kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!
Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: 9 Eylül'e kadar uzatıldı
Son dakika: Galatasaray'dan son gün operasyonu! Yeni 6 numarayı Mbaye Diagne getirecek...
Son dakika: Liderliği Hollanda'da bıraktık! Türkiye'nin grubunda son puan durumu...
ARKADAŞINA GÖNDER
Üç Kuruş dizisi ne zaman başlıyor? Üç Kuruş oyuncuları kimler, konusu ne?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA