A Milli Takım’a Brezilya benzetmesi! Şenol Güneş ve istifa sözleri...

Öyle bir maç ki ilk 38 dakikada yenilen 3 gol ve ardından kırmızı karttan 10 kişi kalan bir Milli Takım. Oyuncuların bu süreçten mental olarak etkilenmemeleri olası değil. Hollanda oyun sistemi oturmuş, yüksek tempolu ve fizik güç olarak bizden çok daha üstün.

Önce bir tespit yapmak gerekiyor. Bizim bir futbol kültürümüz var mı? Dün de yoktu, bugün de yok. Her şey günlük başarılara bağlı. Alınan başarısız sonuçlarda ise teknik adamlar ve oyuncular başrole çıkarılmakta. Başarıda ise pay almak isteyenlerin sıraya girdiği bir ülke burası. Yıllardır aynı filmi seyretmekten bir türlü bıkmadık. Sorunlarımız Hollanda ve Norveç'i farklı yendiğimiz maçlardan sonra da vardı.

Ama hamasi nutuklarla kendimizi dev aynasında görme yanlışlığı içerisindeydik. Herkesin anımsaması gerekmekte; Avrupa Şampiyonası'na giderken yarı finalden hatta finalden söz edenler şampiyona bittikten sonra diğer takımların bizden çok daha farklı oldukları gerçeğiyle yüz yüze kaldı.