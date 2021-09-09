Alanyaspor transferini Nijeryalı stoperle kapattı

Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor transferin son gününde Portekiz'in Boavista takımında oynayan 23 yaşındaki stoper Chidozie Awaziem'i 1 yıllığına kiraladı. Portekizli oyuncu bu gün Aytemiz Alanyaspor Kulüp tesislerinde Başkan Hasan Çavuşoğlu'nunda katıldığı toplantı salonunda imza töreni yapıldı. Nijeryalı Awaziem Alanyaspor için 1 yıllık sözleşme imzaladı.

AWAZİEM' HİÇ DÜŞÜNMEDEN KABUL ETTİM '



Başkan Çavuşoğlu'nun ardından söz alan genç stoper Chidozie Awaziem de yapmış olduğu açıklamada "Bu şekilde ağırlandığım için çok mutluyum. Böyle güzel bir yere geldiğim için de mutluyum. Uzun zamandır adını ve başarılarını duyduğum bir kulüptü. Teklif geldiğinde hiç düşünmedim. Hemen kabul ettim. Hedeflere ulaşmak için her şeyi vereceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Sahada her şeyini veren bir yapıya sahibim. Hazır oyuncuyum. Hemen oynamak istiyorum" dedi.





ALANYASPOR'DA 1 YIL KİRALIK OYNAYACAK



Nijerya Milli Takım forması da giyen genç stoper Cidozie Awaziem Porto alt yapısından yetişen Nijeryalı futbolcu 2018-2019 sezonunda kiralık olarak Çaykur Rizespor forması giymişti. Daha önce kariyerinde Leganes ve Nantes formaları da giyen 1.92 boyundaki Chidozie Awaziem 5 milyon Euro'ya Boavista'ya transfer olmuştu. 24 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.