ALES sınav giriş belgesi son dakika yayınlandı! ÖSYM ile 2021 ALES/2 sınav giriş belgesi - yerleri sorgulama öğrenme ekranı!

ÖSYM'den gelen son dakika açıklamasına göre bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan ALES sınav giriş belgesi ÖSYM ekranı üzerinden erişime açıldı. Adaylar sınava katılım sağlayacakları yerleri bu belge sayesinde öğrenirken 19 Eylül tarihinde ise sınava giriş esnasında yanlarında bulundurmaları gerekecek. İşte ALES sınav yerleri sorgulama ekranı ve detaylar...