Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri ALES sınav giriş belgesi son dakika yayınlandı! ÖSYM ile 2021 ALES/2 sınav giriş belgesi - yerleri sorgulama öğrenme ekranı!
Giriş Tarihi: 9.9.2021 14:07

ALES sınav giriş belgesi son dakika yayınlandı! ÖSYM ile 2021 ALES/2 sınav giriş belgesi - yerleri sorgulama öğrenme ekranı!

ALES sınav giriş belgesi son dakika yayınlandı! ÖSYM ile 2021 ALES/2 sınav giriş belgesi - yerleri sorgulama öğrenme ekranı!

Gelen son dakika haberiyle akademik kariyer amaçlı binlerce adayın katılım sağlayacağı ALES 2 sınav giriş belgesi yayımlandı. 19 Eylül tarihinde düzenlenecek olan sınava girecek olan vatandaşlar ÖSYM AİS ekranı üzerinden ALES sınav giriş belgesi sorgulama işlemini gerçekleştirebilecek. Bu belgelerle beraber sınava giriş yapılacak yer bilgisi de adayların bilgisine sunulacak. İşte ÖSYM ile ALES/2 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve detaylar...

ÖSYM'den gelen son dakika açıklamasına göre bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan ALES sınav giriş belgesi ÖSYM ekranı üzerinden erişime açıldı. Adaylar sınava katılım sağlayacakları yerleri bu belge sayesinde öğrenirken 19 Eylül tarihinde ise sınava giriş esnasında yanlarında bulundurmaları gerekecek. İşte ALES sınav yerleri sorgulama ekranı ve detaylar...

ÖSYM'nin açıklaması şöyle;

"19 Eylül 2021 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 09 Eylül 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir."

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ALES sınav giriş belgesi son dakika yayınlandı! ÖSYM ile 2021 ALES/2 sınav giriş belgesi - yerleri sorgulama öğrenme ekranı!
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