ALES sınav giriş belgesi son dakika yayınlandı! ÖSYM ile 2021 ALES/2 sınav giriş belgesi - yerleri sorgulama öğrenme ekranı!

ÖSYM'den gelen son dakika açıklamasına göre bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan ALES sınav giriş belgesi ÖSYM ekranı üzerinden erişime açıldı. Adaylar sınava katılım sağlayacakları yerleri bu belge sayesinde öğrenirken 19 Eylül tarihinde ise sınava giriş esnasında yanlarında bulundurmaları gerekecek. İşte ALES sınav yerleri sorgulama ekranı ve detaylar...
ÖSYM'nin açıklaması şöyle;
"19 Eylül 2021 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 09 Eylül 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir."