Altın fiyatları son dakika rakamlarıyla merak ediliyor. Bugün sabah saatlerinde piyasalardan gelen canlı fiyatlara göre gram altın 488 TL'den işlem görürken çeyrek altın fiyatı ise 793 TL olarak kaydedildi. Haftanın son işlem gününe yüzde 0.29'luk bir yükselişle başladı. Yatırımcılar sarı metalin önümüzdeki günlerde grafiğindeki seyrini merak ediyor. Buna göre; 10 Eylül Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı ve güncel altın fiyatları...
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 792,00
SATIŞ: 805,00
GRAM ALTIN
ALIŞ: 487,31
SATIŞ: 487,38
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.201,00
SATIŞ: 3.265,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.107,08
SATIŞ: 3.169,98
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.584,00
SATIŞ: 1.611,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.220,00
SATIŞ: 3.269,00
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 439,64
SATIŞ: 456,71
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