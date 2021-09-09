Altın fiyatları son dakika rakamlarıyla merak ediliyor. Bugün sabah saatlerinde piyasalardan gelen canlı fiyatlara göre gram altın 488 TL'den işlem görürken çeyrek altın fiyatı ise 793 TL olarak kaydedildi. Haftanın son işlem gününe yüzde 0.29'luk bir yükselişle başladı. Yatırımcılar sarı metalin önümüzdeki günlerde grafiğindeki seyrini merak ediyor. Buna göre; 10 Eylül Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı ve güncel altın fiyatları...