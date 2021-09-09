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Giriş Tarihi: 9.9.2021 09:48

AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar? Açıköğretim Lisesi AÖL kayıtları ne zaman bitiyor, sınavlar online mı olacak?

AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar? Açıköğretim Lisesi AÖL kayıtları ne zaman bitiyor, sınavlar online mı olacak?

Açıköğretim üzerinden lise eğitimi almakta olan binlerce öğrenci AÖL kayıt ve kayıt yenileme işlemlerine 6 Eylül tarihinde başladı. İlk döneme ilişkin kayıtların alındığı süreç devam ederken bu noktada “AÖL kayıtları ne zaman bitiyor, kayıt yenileme ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?” soruları yanıt aramaya başladı. İşlemler MEB açıklamasına göre; Ekim ayında sona erecek. Peki, 2021 MEB AÖL kaydı nasıl ve nereden yapılır, kayıt ücreti ne kadar? İşte tüm detaylar...

Açıköğretim üzerinden lise eğitimi almakta olan öğrenciler AÖL kayıt işlemlerini gerçekleştirmeye başladı. 2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 6 Eylül - 3 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacağı bildirilirken öte yandan "AÖL kayıtları ne zaman bitiyor, kayıt yenileme ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 2021 Açık lise AÖL kayıt ve kayıt yenileme tarihleri, ücreti ve tüm detaylar...

AÖL KAYIT VE KAYIT YENİLEME BAŞLADI!

Açık Öğretim Lisesi 2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı I. dönem ilk kayıt başvuru tarihleri: 06 Eylül 2021- 03 Ekim 2021 tarihleri arasında olacak. Mazerete bağlı ilk kayıt tarihi ise 04 Ekim, 08 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AÖL 2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 6 Eylül - 3 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. Mazerete bağlı ilk kayıt başvuru tarihleri ise 4 Ekim, 8 Ekim 2021 olarak belirlendi. Bu başvurular belirtilen tarihte İl ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezlerinde gerçekleştirilecek.

AÇIK LİSE KAYIT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; öncelikle T.C. kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara sınav ücretini yatıracaktır. Sınav ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim ederek ön kaydını yaptıracaklardır.

AÖL KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

AÖL kayıtlarını yapacak öğrenciler sınav ücretini yatıracaklar. 2021 yılında, bir dönem için ilk kayıt sınav ücreti olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 10 TL olarak belirlendi. Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrencilerden 18 yaşını doldurmamış olanların velileriyle birlikte, 18 yaşını doldurmuş olanların ise zorunlu durumlar dışında bizzat kendilerinin Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvuracaklar.

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AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar? Açıköğretim Lisesi AÖL kayıtları ne zaman bitiyor, sınavlar online mı olacak?
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