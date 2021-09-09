Atiba, Kanada’da gollerine devam ediyor! Kaptan galibiyetin fitilini ateşledi...

Kanada'nın nilk golünü 6'da Beşiktaş'ın kaptanı Atiba Hutchinson atarken diğer golleri ise 11'de Jonathan David ve 59'da Tajon Buchanan kaydetti.

Kanada'da maça yedeklerde başlayan bir diğer Beşiktaşlı yıldız Cyle Larin ise süre alamadı.