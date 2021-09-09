Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Atiba, Kanada'da gollerine devam ediyor! Kaptan galibiyetin fitilini ateşledi...
Giriş Tarihi: 9.9.2021 09:40 Son Güncelleme: 9.9.2021 09:44

Atiba, Kanada'da gollerine devam ediyor! Kaptan galibiyetin fitilini ateşledi...

Atiba, Kanada’da gollerine devam ediyor! Kaptan galibiyetin fitilini ateşledi...

2022 Dünya Kupaso CONCACAF Elemeleri 3. maçında Kanada, sahasında El Salvador'u 3-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Kanada'nın ilk golünü hem milli takımın hem de Beşiktaş'ın 38 yaşındaki kaptanı olan Atiba Hutchinson kaydetti.

2022 Dünya Kupaso CONCACAF Elemeleri 3. maçında Kanada, El Salvador'u konuk etti. Karşılaşmayı 3-0 kazanan ev sahibi ekip, eleme maçlarındaki ilk galibiyetini aldı.

Kanada'nın nilk golünü 6'da Beşiktaş'ın kaptanı Atiba Hutchinson atarken diğer golleri ise 11'de Jonathan David ve 59'da Tajon Buchanan kaydetti.

Kanada'da maça yedeklerde başlayan bir diğer Beşiktaşlı yıldız Cyle Larin ise süre alamadı.

Bu sonuçla CONCACAF elemelerinde ilk galibiyetini alan Kanada 5 puana yükseldi ve Meksika ve ABD'den sonra 3. sırada yer aldı. 2 puana sahip El Salvador ise 7. basamakta bulunuyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Cristiano Ronaldo’dan çok çarpıcı sözler! "Artık bunun için çok geç..."
Miss Turkey 2021'de Türkiye'nin en güzel kızı Dilara Korkmaz oldu
Çoğu işçi bu hakkını bilmiyor! 6 ay çalışan çifte tazminat kazanıyor
Üniversite tercihleri ve kontenjanlarda son dakika: Gözde bölümler boş kaldı!
Son dakika: Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması
Son dakika: Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile görüştü! İşte ele alınan konular
İşe dönemeyen çalışan 8 maaş tazminat alabilir! Sadece 30 gün süresi var
Son dakika... Bomba iddia: Mesut Özil Fenerbahçe'de mutsuz! MLS takımları transfer için devrede...
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? 8 Eylül 2021 MasterChef’te dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı? İşte haftanın ilk eleme adayları
Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferine Fenerbahçe efsanesi Alex'ten mesaj! Eski takım arkadaşı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Atiba, Kanada'da gollerine devam ediyor! Kaptan galibiyetin fitilini ateşledi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA