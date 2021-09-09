Atiba, Kanada’da gollerine devam ediyor! Kaptan galibiyetin fitilini ateşledi...

2022 Dünya Kupaso CONCACAF Elemeleri 3. maçında Kanada, El Salvador'u konuk etti. Karşılaşmayı 3-0 kazanan ev sahibi ekip, eleme maçlarındaki ilk galibiyetini aldı.
Kanada'nın nilk golünü 6'da Beşiktaş'ın kaptanı Atiba Hutchinson atarken diğer golleri ise 11'de Jonathan David ve 59'da Tajon Buchanan kaydetti.
Kanada'da maça yedeklerde başlayan bir diğer Beşiktaşlı yıldız Cyle Larin ise süre alamadı.
Bu sonuçla CONCACAF elemelerinde ilk galibiyetini alan Kanada 5 puana yükseldi ve Meksika ve ABD'den sonra 3. sırada yer aldı. 2 puana sahip El Salvador ise 7. basamakta bulunuyor.