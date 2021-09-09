Belçika hocasında Michy Batshuayi yorumu! "Beşiktaş'a gitmesi doğru tercih"

Beşiktaş'a imza atmanın Batshuayi için doğru bir hamle olduğunu belirten Martinez, "Romelu Lukaku da Michy Batshuayi de sezona iyi başladı. Hazır görünüyorlar ve her ikisinin de tecrübesi var. Milli takımda Batshuayi hangi bölgeleri kapsayacağını çok iyi biliyor.