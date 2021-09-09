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Giriş Tarihi: 9.9.2021 16:30 Son Güncelleme: 9.9.2021 16:47

Belçika hocasında Michy Batshuayi yorumu! "Beşiktaş'a gitmesi doğru tercih"

Belçika hocasında Michy Batshuayi yorumu! Beşiktaş’a gitmesi doğru tercih

Süper Lig'de transfer dönemi sona erdi. Önemli yıldızları kadrosuna katan Beşiktaş, ses getiren imzalardan birini de Michy Batshuayi'ye attırdı. Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak isteyen siyah-beyazlılar, Belçikalı golcüyü alarak adından söz ettirdi. Michy Batshuayi'nin siyah-beyazlı takıma transferini Belçika Milli Takımı'ndan hocası Roberto Martinez değerlendirdi.

Beşiktaş yaz transfer döneminde önemli takviyeler yaptı. Sergen Yalçın yönetiminde ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan siyah-beyazlılar; Teixeira, Montero, Umut Meraş, Pjanic, Batshuayi, Mehmet Topal, Ghezzal, Rosier, Salih Uçan, Kenan Karaman, Can Bozdoğan, Mert Günok'u transfer etti.

Beşiktaş, dikkat çeken transferlerden birini de gol bölgesine yaptı. Aboubakar'ın ayrılığı sonrası golcü arayışına başlayan Kartal, Chelsea'den Michy Batshuayi'yi kiraladı.

Devler Ligi için önemli bir hamle olan Belçikalı golcüye milli takım hocasından da övgü geldi.

Dünya Kupası eleme grubu maçlarında Belçika forması giyen yıldız forvet hakkında konuşan İspanyol hoca Roberto Martinez, oyuncusunun doğru bir tercih yaptığını söyledi.

Beşiktaş'a imza atmanın Batshuayi için doğru bir hamle olduğunu belirten Martinez, "Romelu Lukaku da Michy Batshuayi de sezona iyi başladı. Hazır görünüyorlar ve her ikisinin de tecrübesi var. Milli takımda Batshuayi hangi bölgeleri kapsayacağını çok iyi biliyor.

O bir bitirici ve Beşiktaş ile iyi bir seçim yaptığını düşünüyorum. İlk maçını gördüm ve önümüzdeki aylarda onun en iyi versiyonunu göreceğimizi umuyorum." ifadelerini kullandı.

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Belçika hocasında Michy Batshuayi yorumu! "Beşiktaş'a gitmesi doğru tercih"
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