BİM aktüel ürünler tam listesi yayında! BİM 10 Eylül 2021 Cuma aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Günde binlerce ziyaretçisi bulunan BİM marketler zinciri indirimli ürünler kataloğu kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. BİM aktüel ürünler kataloğuna göre; büyük Cuma indirimi 10 Eylül günü başlayacak. Full HD Smart televizyon, uydu alıcılı televizyon, Türk kahvesi makinesi, çaydanlık gibi ürünler yer alırken aynı zamanda mutfak araç gereçleri ve yiyecek içecek ürünlerinde de indirim olacak. İşte BİM 10 Eylül 2021 Cuma aktüel ürünler kataloğu.

BİM aktüel ürünler kataloğu Cuma indirimleri için heyecan dorukta. Günde binlerce ziyaretçisi bulunan market zincirinin indirimli ürünleri Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alıyor. Bu hafta BİM aktüel ürünler listesinde; 12 parça çay seti, kare borcam tepsi, oyuncak mutfak seti, pijama takımı, üç boyutlu saksı, cam ankastre set, çerçeveli tablo, ayna gibi pek çok alandan pek çok çeşit ürün yer alıyor. Peki, BİM 10 Eylül 2021 Cuma aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte BİM aktüel ürünler listesi.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU TAM LİSTESİ!

İşte BİM aktüel ürünler listesi;