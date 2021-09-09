Çavuşoğlu: Böyle futbolcuların transferi kolay olmaz

Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor transferin son gününde Portekiz'in Boavista takımında oynayan 23 yaşındaki Nijerya Milli Takımın stoperi Chidozie Awaziem'i 1 yıllık sözleşme imzaladı.

ÇAVUŞOĞLU'BEŞİKTAŞA'A GELİYORDU BİZE KISMET OLDU



Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu Nijeryalı oyuncunun imza töreni sonrası yaptığı açıklamasında şunları söyledi'Transferin son günü. Akşam saatlerinde Nijerya Milli Takım maçı oyunundan sonra yola çktı ve akşam saatlerinde Alanya'ya geldi. Bizim futbol takımıza katkı sağlayacağına indandığımız bir futbolcu. Böyle futbolcuların transferi kolay olmaz. Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'a geliyordu neredeyse ama bize kısmet oldu. Çok iyi bir takım yaptığımızı düşünüyoruz. Yeni hocamızla birlikte Alanyaspor'un eski günlerine döneceğine inanıyorum. 2 maç kaybettik ama daha ligin başındayız. İnşallah hep birlikte toparlanacağız. Yeni gelen oyuncu, teknik ekip ve alanyaspor camiasıyla Alanyaspor'u hep birlikte hak ettiği yere getirmek için uğraşacağız. Awaziem, Alanysporun artık bir parçası oldu. sezon sonuna kadar beraberiz. güzel bir sezon geçirmemiz temennisinde bulunuyorum.