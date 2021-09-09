Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Çavuşoğlu: Böyle futbolcuların transferi kolay olmaz
Giriş Tarihi: 9.9.2021 11:25

Çavuşoğlu: Böyle futbolcuların transferi kolay olmaz

MEHMET AL MEHMET AL
Çavuşoğlu: Böyle futbolcuların transferi kolay olmaz

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor transferin son gününde Portekiz'in Boavista takımındaki 23 yaşındaki Nijerya Milli Takım oyuncusu Cidozie Awaziem Kulüp binasında 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor transferin son gününde Portekiz'in Boavista takımında oynayan 23 yaşındaki Nijerya Milli Takımın stoperi Chidozie Awaziem'i 1 yıllık sözleşme imzaladı.

ÇAVUŞOĞLU'BEŞİKTAŞA'A GELİYORDU BİZE KISMET OLDU

Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu Nijeryalı oyuncunun imza töreni sonrası yaptığı açıklamasında şunları söyledi'Transferin son günü. Akşam saatlerinde Nijerya Milli Takım maçı oyunundan sonra yola çktı ve akşam saatlerinde Alanya'ya geldi. Bizim futbol takımıza katkı sağlayacağına indandığımız bir futbolcu. Böyle futbolcuların transferi kolay olmaz. Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'a geliyordu neredeyse ama bize kısmet oldu. Çok iyi bir takım yaptığımızı düşünüyoruz. Yeni hocamızla birlikte Alanyaspor'un eski günlerine döneceğine inanıyorum. 2 maç kaybettik ama daha ligin başındayız. İnşallah hep birlikte toparlanacağız. Yeni gelen oyuncu, teknik ekip ve alanyaspor camiasıyla Alanyaspor'u hep birlikte hak ettiği yere getirmek için uğraşacağız. Awaziem, Alanysporun artık bir parçası oldu. sezon sonuna kadar beraberiz. güzel bir sezon geçirmemiz temennisinde bulunuyorum.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferine Fenerbahçe efsanesi Alex'ten mesaj! Eski takım arkadaşı...
Son dakika | Cemile'nin katili silinmiş kan izinden bulundu! Sadece SABAH'ta
Son dakika: Cristiano Ronaldo’dan çok çarpıcı sözler! "Artık bunun için çok geç..."
Miss Turkey 2021'de Türkiye'nin en güzel kızı Dilara Korkmaz oldu
Çoğu işçi bu hakkını bilmiyor! 6 ay çalışan çifte tazminat kazanıyor
Sevgi Gülseren: O katil serbest kızımın ruhu hapis
SON DAKİKA: Galatasaray'ın son gün sürprizi Ryan Babel'e takıldı! Twitter paylaşımlarıyla tepki çekmişti...
Üniversite tercihleri ve kontenjanlarda son dakika: Gözde bölümler boş kaldı!
İşe dönemeyen çalışan 8 maaş tazminat alabilir! Sadece 30 gün süresi var
CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'den büyük skandal!
ARKADAŞINA GÖNDER
Çavuşoğlu: Böyle futbolcuların transferi kolay olmaz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA