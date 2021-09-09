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Giriş Tarihi: 9.9.2021 08:55

Fenerbahçe'de Pereira'dan Caulker kararı! Oynatmadan gönderdi

Fenerbahçe’de Pereira’dan Caulker kararı! Oynatmadan gönderdi

Türkiye'de yaz transfer sezonu 8 Eylül Salı günü kapandı. Başta 4 büyükler olmak üzere Süper Lig ekipleri kadrolarını yıldız isimlerle güçlendirdi. Yeni sezona Vitor Pereira önderliğinde başlayan Fenerbahçe, 10 transfer yaparken birçok isimle de yollarını ayırdı. Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Caulker'ın oynamadan takımdan ayrılması dikkat çekti. Kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş ise ayrılmadı.

Türkiye'de transfer tahtası kapandı. Yaklaşık 3 ay süren yaz transfer döneminde takımlar kadrolarını güçlendirirken, birçok oyuncu takımından ayrıldı.

Hareketli bir transfer dönemi geçiren Fenerbahçe; Min-jae Kim, Caulker, Çağtay Kurukalıp, Miguel Crespo, Max Meyer, Burak Kapacak, Mergim Berisha, Serdar Dursun, Diego Rossi'yi kadrosuna kattı. Ancak sarı-lacivertlilerde çarpıcı bir ayrılık yaşandı.

Fenerbahçe, sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı ancak göreve gelen teknik direktör Pereira'nın istemediği İngiliz stoper Steven Caulker'ı, 1 yıllığına Gaziantep FK'ya kiraladı.

İngiliz stoper, oynamadan takımdan gönderildi. Kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş ise hiçbir kulüple anlaşamayınca takımda kaldı.

Sarı-lacivertli ekibe geçen sezon başı gelen 27 yaşındaki oyuncu, toplam 16 maçta oynadı, 5 gol, 1 asist üretti.

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Fenerbahçe'de Pereira'dan Caulker kararı! Oynatmadan gönderdi
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