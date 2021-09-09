Fenerbahçe’de Pereira’dan Caulker kararı! Oynatmadan gönderdi

Türkiye'de transfer tahtası kapandı. Yaklaşık 3 ay süren yaz transfer döneminde takımlar kadrolarını güçlendirirken, birçok oyuncu takımından ayrıldı.
Hareketli bir transfer dönemi geçiren Fenerbahçe; Min-jae Kim, Caulker, Çağtay Kurukalıp, Miguel Crespo, Max Meyer, Burak Kapacak, Mergim Berisha, Serdar Dursun, Diego Rossi'yi kadrosuna kattı. Ancak sarı-lacivertlilerde çarpıcı bir ayrılık yaşandı.
Fenerbahçe, sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı ancak göreve gelen teknik direktör Pereira'nın istemediği İngiliz stoper Steven Caulker'ı, 1 yıllığına Gaziantep FK'ya kiraladı.
İngiliz stoper, oynamadan takımdan gönderildi. Kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş ise hiçbir kulüple anlaşamayınca takımda kaldı.
Sarı-lacivertli ekibe geçen sezon başı gelen 27 yaşındaki oyuncu, toplam 16 maçta oynadı, 5 gol, 1 asist üretti.