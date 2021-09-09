Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'da beklenen buluşma! Kerem Aktürkoğlu ve Marcao bir arada...
Giriş Tarihi: 9.9.2021 20:20 Son Güncelleme: 9.9.2021 20:40

Galatasaray'da beklenen buluşma! Kerem Aktürkoğlu ve Marcao bir arada...

Galatasaray’da beklenen buluşma! Kerem Aktürkoğlu ve Marcao bir arada...

Süper Lig'de Galatasaray'ın Giresunspor ile oynadığı maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao geçtiğimiz günlerde herkesten özür dilemiş ve daha sonra 8 maçlık ceza almıştı. Kerem Aktürkoğlu ve Marcao bugün antrenmanda bir araya gelerek barıştılar. Marcao antrenmanda herkesten özür dileyerek suçlunun kendisi olduğunu ifade etti. İşte o görüntü...

Süper Lig'te Giresunspor'a karşı oynanan maçta sahanın ortasında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atan Marcao yayınladığı bir videoyla herkesten özür dilemişti. Galatasraray Marcao'ya 8 maç ceza vermişti.

KEREM AKTÜRKOĞLU VE MARCAO ANTRENMANDA BARIŞTI

Milli aranın ardından Trabzonspor maçı öncesi hazırlıklarını devam ettiren Galatasaray, bugün antrenmanda Marcao ve Kerem'i bir araya getirdi. Marcao ve Kerem Aktürkoğlu, takım arkadaşlarının önünde birbirlerine sarılarak barıştı.

MARCAO: "%100 BEN SUÇLUYUM"

Marcao: Hepinizden özür diliyorum, özellikle de Kerem kardeşimden. Yapmamam gereken bir davranıştı. Hiç istemediğim bir davranıştı. Kerem kardeşimden, arkadaşlarımdan, hocamdan ve stafftan özür diliyorum. Konuşulacak fazla bir şey yok, %100 ben suçluyum."

8 MAÇ CEZA VE 150 BİN EURO CEZA ALMIŞTI

Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Giresunspor maçında kendisini kaybederek takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, 8 maç ceza almıştı. Galatasaray yönetimi de Brezilyalı oyuncuyu kadro dışı bırakmıştı.

Marcao, "Dün akşam maçta gördüklerinizi kolay kolay unutamayacağınızı ve beni hiç affetmeyecek Galatasaraylılar olduğunun farkındayım. Bunu biliyorum çünkü, Galatasaray taraftarını çok yakından tanıyorum. Haklı olduğumu düşündüğüm bir durumda o anki öfkeme yenik düştüm. Ailesi için yaşayan bir insan olarak öncelikle Kerem'in anne ve babasının ellerini öperek, af diliyorum. Ondan sonra kardeşim Kerem'den çok çok özür diliyorum." açıklamasını yapmıştı.

Fatih Terim: Bu kadar genç bir grubun istemediği bazı yükselişler, hatta kavgaya varan hadiseler olabilir ama bir dozu olmalıdır. Marcao ve Kerem arasındaki olay sahada gerçekleşti. Bu nedenle Marcao'nun da özrünü sahada dilemesini istedim. O da üzüldüğünü çok kez belirtti.

GALATASARAY'DA BOEY ŞOKU!

Galatasaray, Sacha Boey'in sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma, kısmi yırtık ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Galatasaray'ın yeni yıldızına Fenerbahçe efsanesi Alex'ten mesaj! Eski takım arkadaşı...
Polonya - İngiltere maçında Robert Lewandowski'nin hareketi geceye damga vurdu! Kendi taraftarına...
Çoğu işçi bu hakkını bilmiyor! 6 ay çalışan çifte tazminat kazanıyor
Son dakika: Cristiano Ronaldo’dan çok çarpıcı sözler! "Artık bunun için çok geç..."
Falaka skandalında son dakika: Falakacı kargocudan şoke eden görüntü ve mesajlar
15 bin ek atama ne zaman yapılacak? MEB öğretmen ek atama başvurusu - branş dağılımı ve kontenjanları | 2021 Öğretmen Atama takvimi!
Son dakika | Cemile'nin katili silinmiş kan izinden bulundu! Sadece SABAH'ta
Üniversite tercihleri ve kontenjanlarda son dakika: Gözde bölümler boş kaldı!
SON DAKİKA: Galatasaray'ın son gün sürprizi Ryan Babel'e takıldı! Twitter paylaşımlarıyla tepki çekmişti...
Miss Turkey 2021'de Türkiye'nin en güzel kızı Dilara Korkmaz oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'da beklenen buluşma! Kerem Aktürkoğlu ve Marcao bir arada...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA