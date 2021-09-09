Galatasaray’da beklenen buluşma! Kerem Aktürkoğlu ve Marcao bir arada...

Marcao, "Dün akşam maçta gördüklerinizi kolay kolay unutamayacağınızı ve beni hiç affetmeyecek Galatasaraylılar olduğunun farkındayım. Bunu biliyorum çünkü, Galatasaray taraftarını çok yakından tanıyorum. Haklı olduğumu düşündüğüm bir durumda o anki öfkeme yenik düştüm. Ailesi için yaşayan bir insan olarak öncelikle Kerem'in anne ve babasının ellerini öperek, af diliyorum. Ondan sonra kardeşim Kerem'den çok çok özür diliyorum." açıklamasını yapmıştı.