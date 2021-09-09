Galatasaray’da beklenen buluşma! Kerem Aktürkoğlu ve Marcao bir arada...

Süper Lig'te Giresunspor'a karşı oynanan maçta sahanın ortasında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atan Marcao yayınladığı bir videoyla herkesten özür dilemişti. Galatasraray Marcao'ya 8 maç ceza vermişti.
KEREM AKTÜRKOĞLU VE MARCAO ANTRENMANDA BARIŞTI
Milli aranın ardından Trabzonspor maçı öncesi hazırlıklarını devam ettiren Galatasaray, bugün antrenmanda Marcao ve Kerem'i bir araya getirdi. Marcao ve Kerem Aktürkoğlu, takım arkadaşlarının önünde birbirlerine sarılarak barıştı.
MARCAO: "%100 BEN SUÇLUYUM"
Marcao: Hepinizden özür diliyorum, özellikle de Kerem kardeşimden. Yapmamam gereken bir davranıştı. Hiç istemediğim bir davranıştı. Kerem kardeşimden, arkadaşlarımdan, hocamdan ve stafftan özür diliyorum. Konuşulacak fazla bir şey yok, %100 ben suçluyum."
8 MAÇ CEZA VE 150 BİN EURO CEZA ALMIŞTI
Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Giresunspor maçında kendisini kaybederek takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, 8 maç ceza almıştı. Galatasaray yönetimi de Brezilyalı oyuncuyu kadro dışı bırakmıştı.
Marcao, "Dün akşam maçta gördüklerinizi kolay kolay unutamayacağınızı ve beni hiç affetmeyecek Galatasaraylılar olduğunun farkındayım. Bunu biliyorum çünkü, Galatasaray taraftarını çok yakından tanıyorum. Haklı olduğumu düşündüğüm bir durumda o anki öfkeme yenik düştüm. Ailesi için yaşayan bir insan olarak öncelikle Kerem'in anne ve babasının ellerini öperek, af diliyorum. Ondan sonra kardeşim Kerem'den çok çok özür diliyorum." açıklamasını yapmıştı.
Fatih Terim: Bu kadar genç bir grubun istemediği bazı yükselişler, hatta kavgaya varan hadiseler olabilir ama bir dozu olmalıdır. Marcao ve Kerem arasındaki olay sahada gerçekleşti. Bu nedenle Marcao'nun da özrünü sahada dilemesini istedim. O da üzüldüğünü çok kez belirtti.
GALATASARAY'DA BOEY ŞOKU!
Galatasaray, Sacha Boey'in sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma, kısmi yırtık ve kanama tespit edildiğini açıkladı.