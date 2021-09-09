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Giriş Tarihi: 9.9.2021 21:31

Galatasaray'da Sacha Boey şoku yaşanıyor! Açıklama yapıldı...

AA
Galatasaray’da Sacha Boey şoku yaşanıyor! Açıklama yapıldı...

Galatasaray'da yeni transfer Sacha Boey şoku yaşanıyor. Galatasaray Futbol Takımı'nda Fransız sağ bek Sacha Boey'in sol üst arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği bildirildi.

Galatasaray'ın bu sezonki transferi olan ve oynadığı futbolla beğenileri toplayan Sacha Boey'den kötü haber geldi. Fransız futbolcunun sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma, kısmi yırtık ve kanama tespit edildi.

ANTRENMANDA ARKA ADALESİNDE AĞRI HİSSETTİ

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün akşamki antrenmanda çift kale maçta arka adalesinde ağrı hisseden 20 yaşındaki futbolcunun bugün tetkikleri gerçekleştirildi.

OYUNCUNUN TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma, kısmi yırtık ve kanama tespit edilen Sacha Boey'in tedavisine başlandı. Oyuncunun 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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Galatasaray'da Sacha Boey şoku yaşanıyor! Açıklama yapıldı...
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