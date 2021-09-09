Galatasaray’da Sacha Boey şoku yaşanıyor! Açıklama yapıldı...

Galatasaray'ın bu sezonki transferi olan ve oynadığı futbolla beğenileri toplayan Sacha Boey'den kötü haber geldi. Fransız futbolcunun sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma, kısmi yırtık ve kanama tespit edildi.
ANTRENMANDA ARKA ADALESİNDE AĞRI HİSSETTİ
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün akşamki antrenmanda çift kale maçta arka adalesinde ağrı hisseden 20 yaşındaki futbolcunun bugün tetkikleri gerçekleştirildi.
OYUNCUNUN TEDAVİSİNE BAŞLANDI
Sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma, kısmi yırtık ve kanama tespit edilen Sacha Boey'in tedavisine başlandı. Oyuncunun 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.