Güncel elektrik kesintileri 9 Eylül: AYEDAŞ – BEDAŞ elektrik kesintisi ve arıza sorgulama! Elektrik ne zaman gelecek, saat kaçta? Tıkla sorgula!

Avrupa ve Anadolu Yakası'nda meydana gelen arıza ve onarım kaynaklı çalışmalar nedeniyle bugün pek çok ilçede elektrik kesintisi yaşanıyor. Bazı ilçelerde 10 saati aşan elektrik kesintisi dolayısıyla vatandaşlar elektrik ne zaman gelecek, elektrikler saat kaçta gelir diye araştırıyor. Arıza ve çalışma sebebiyle planlanan elektrik kesintileri, AYEDAŞ – BEDAŞ elektrik kesintisi ve arıza sorgulama ekranı ile kamuoyuna duyuruluyor. İşte 9 Eylül Perşembe güncel elektrik kesintileri listesi ile arıza tespit ekranı!

BEDAŞ ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?

BAHÇELİEVLER

MERKEZ-HÜRRİYET mah AHMET YESEVİ, ALADAĞ 1, ANADOLU, ARMUTLU, BAHTİYAR, BİRLİK 1, DAĞLAR, ERASLAN, GAZİ 1, HÜRRİYET, MAHMUTBEY, ÖMÜR 1 sk / ZAFER mah AHMET YESEVİ sk bölgelerinde 09/09/2021 00:00:00 - 09/09/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.