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Giriş Tarihi: 9.9.2021 07:13 Son Güncelleme: 9.9.2021 07:13

Güncel elektrik kesintileri 9 Eylül: AYEDAŞ – BEDAŞ elektrik kesintisi ve arıza sorgulama! Elektrik ne zaman gelecek, saat kaçta? Tıkla sorgula!

Güncel elektrik kesintileri 9 Eylül: AYEDAŞ – BEDAŞ elektrik kesintisi ve arıza sorgulama! Elektrik ne zaman gelecek, saat kaçta? Tıkla sorgula!

İstanbul’da ikamet eden milyonlarca vatandaş, bugün bulundukları bölgede meydana gelen elektrik kesintileriyle ilgili olarak AYEDAŞ – BEDAŞ elektrik kesintisi ve arıza sorgulama ekranı için araştırma yapıyor. Elektrik ne zaman gelecek, saat kaçta gelir gibi soruların yanında, elektrik kesintisini nasıl öğrenebilirim sorusu da yanıt arıyor. İşte 9 Eylül Perşembe güncel elektrik kesintileri listesi!

Avrupa ve Anadolu Yakası'nda meydana gelen arıza ve onarım kaynaklı çalışmalar nedeniyle bugün pek çok ilçede elektrik kesintisi yaşanıyor. Bazı ilçelerde 10 saati aşan elektrik kesintisi dolayısıyla vatandaşlar elektrik ne zaman gelecek, elektrikler saat kaçta gelir diye araştırıyor. Arıza ve çalışma sebebiyle planlanan elektrik kesintileri, AYEDAŞ – BEDAŞ elektrik kesintisi ve arıza sorgulama ekranı ile kamuoyuna duyuruluyor. İşte 9 Eylül Perşembe güncel elektrik kesintileri listesi ile arıza tespit ekranı!

BEDAŞ ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?

BAHÇELİEVLER

MERKEZ-HÜRRİYET mah AHMET YESEVİ, ALADAĞ 1, ANADOLU, ARMUTLU, BAHTİYAR, BİRLİK 1, DAĞLAR, ERASLAN, GAZİ 1, HÜRRİYET, MAHMUTBEY, ÖMÜR 1 sk / ZAFER mah AHMET YESEVİ sk bölgelerinde 09/09/2021 00:00:00 - 09/09/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah DUMLUPINAR sk / ZAFER mah BAHARGÜLÜ, DUMLUPINAR, ÇINAR 1 sk bölgelerinde 09/09/2021 09:00:00 - 09/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah YILDIRIM BEYAZIT sk / HÜRRİYET mah GÜLNİHAL sk / ZAFER mah CUMHURİYET, GÖKDAĞI, GÖLDAĞI, KURULTAY, TÜRKİSTAN, YEŞİL, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 09/09/2021 15:00:00 - 09/09/2021 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

MERKEZ-CEVİZLİK mah EBUZİYA, KARTOPU, MUHTAR HALİT KRAL sk bölgelerinde 09/09/2021 09:00:00 - 09/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

MERKEZ-SEYİTNİZAM mah G/4., G/5., G/6., G/7., G/8., MEVLANA, ŞEHİT ERKAN ALYANAK sk bölgelerinde 09/09/2021 00:01:00 - 09/09/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MERKEZ-SEYİTNİZAM mah BALIKLI ÇIRPICI YOLU, BLOK İÇİ, G/13., G/18., G/19., G/20., G/21., G/22., G/22/2., G/23., G/25., G/26., G/26/1., G/27., G/29., G/31., G/33., G/35., G/36., G/37., G/37/1., G/38., GÜMÜŞSUYU DAVUTPAŞA, HALİL DİNÇER sk bölgelerinde 09/09/2021 03:00:00 - 09/09/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah SEYİTNİZAM sk / SEYİTNİZAM mah BALIKLI SEYİTNİZAM YOLU, BALIKLI SİLİVRİKAPI YOLU, GÜMÜŞSUYU DAVUTPAŞA, SEYİTNİZAM, YUNUS EMRE sk / TELSİZ mah 101., ASIM KAZANCIGİL, DEFNE, DURSUN KILIÇ, GÜL, KARDELEN, MENEKŞE, ORKİDE, SEYİTNİZAM, İMDAT TORAMAN sk bölgelerinde 09/09/2021 06:00:00 - 09/09/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MERKEZ-ÇIRPICI mah 2. TAŞOCAĞI, 3. TAŞOCAĞI (G/7) sk bölgelerinde 09/09/2021 09:00:00 - 09/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

MERKEZ-PAŞA mah AVUKAT, BUHURLU, BUHURLU ÇIKMAZI, BULANIK DERE, YEŞİLTEPE, ÇİĞDEM 3 sk bölgelerinde 09/09/2021 10:00:00 - 09/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA

AYEDAŞ ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?

ATAŞEHİR

10:00 - 15:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ERGİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: UYSAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: NEVİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: HAKKI ERDOĞAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: FATİH SULTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ERTAÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: SAVAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ALTINOVA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ŞEKER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ERENGAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ALANALDI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ATILGAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: SONBAHAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: AYDINLIK

ÜSKÜDAR

13:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: HANIMSETİ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: BULGURLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: HANIMSETİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KISIKLI - Sokak: HAMAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: ÇİÇEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: DUHANCI MEHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: KÜÇÜK ÇAMLICA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: ULUÇINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: MELEK SİMA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜK ÇAMLICA - Sokak: BULGURLU

10:00 - 15:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: GÖKHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: LALEZAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: MİMOZA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: KOSOVA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: DARI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: ABDÜLBAKİ GÖLPINARLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: SÜMBÜLLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: SABIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: GÜLDAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: BOSNA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERAH - Sokak: NİHAT SAMİ BANARLI

ÜMRANİYE

10:00 - 15:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: EŞREF EDİP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: TARIK BUĞRA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: SEVGİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ACUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ELALMIŞ

KADIKÖY

09:30 - 15:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: YAZMACI TAHİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: TAŞLIÇEŞME

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA

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Güncel elektrik kesintileri 9 Eylül: AYEDAŞ – BEDAŞ elektrik kesintisi ve arıza sorgulama! Elektrik ne zaman gelecek, saat kaçta? Tıkla sorgula!
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