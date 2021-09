İhlas Suresi Okunuşu, İhlas Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı ve Tefsiri

İhlas Suresi'nin adını aldığı ihlas sözcüğü, kelime anlamı olarak içten bağlılık, dinde samimiyet ve Allah'ın birliğini koşulsuz kabul etmek manalarını taşır. Mekki surelerden biri olan ve ilk ayeti dolayısıyla "Kul hüvallahü ehad" şeklinde de bilinen bu sure, İhlas Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı, faziletleri ve tefsiri yönünden araştırılıyor. Vakit namazlarında okunduğu gibi günün her saati okunabilen bu sure, Allah'ın birliğini anarak imanı güçlendirmek maksadıyla sık sık zikredilmelidir. İşte İhlas Suresi fazileti, anlamı ve bu surenin fazileti, Arapça okunuşu ile Türkçe meali.

İHLAS SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Kul hüvellâhü ehad

2- Allâhüssamed

3- Lem yelid ve lem yûled

4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İHLAS SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- De ki; O Allah bir tektir.

2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).

3- Doğurmadı ve doğurulmadı

4- O'na bir denk de olmadı.

İHLAS SURESİ KONUSU

İhlas Suresi konusunu tevhid inancından almaktadır. Bu surede Allah'ın birliği ve eşsiz oluşu anlatılırken, her şeyden münezzeh sıfatlarına ve mübarek isimlerine de yer verilir. Bu sure özellikle; Allah'ın birliğini belirten "Ahad" ve O'nun kimseye muhtaç olmadığını ifade eden "Samed" terimleri açısından önemlidir.

İHLAS SURESİ NE ANLAMA GELİR?

İhlas Suresi'nin adını aldığı "ihlas" sözcüğü; "halâs" kelimesinden gelmektedir. Arınmak ve saflaşmak anlamlarına gelen bu kelimeden türeyen İhlas sözcüğü ise "bir şeyin başka şeylerden arınık, münezzeh ve saf olması" manalarını taşır. Bu sure, Allah'ın eşsiz ve tek olduğunu anlatır; şirkten ve ikiyüzlülükten kaçınarak saf ve temiz duygularla O'na sığınmak gerektiği mesajını verir.

İHLAS SURESİ ANLAMI VE ÖNEMİ

İhlas Suresi, Kur'an-ı Kerim'in üçte biri kabul edilir. Çünkü Kur'an'ın tevhid ve akaid bölümünün bir özeti niteliğindedir. Bu nedenle bu surenin manasını iyi kavrayan kişi Kur'an'ın bu kısımlarını da kavramış sayılır. Bu sure kişinin imanını yükselttiği gibi Allah'ın birliğini ve yüceliğini kavrayarak O'na şükretmesi, O'na sığınması, O'na kulluk etmesi gerektiğini gösterir. Kişi darda kaldığında bu sureyi tekrarlarsa yalnız olmadığını, Allah'ın kulunu her dertten kurtaracak gücü olduğunu hatırlayarak iç huzuru yakalar.

İHLAS SURESİ KAÇ AYETTİR?

Mekke döneminde inen İhlas Suresi 4 ayetten oluşur. Toplumumuzda "Kul hüvallahü ehad" ve bunun kısaltılmış hali olan "Kul hü" şeklinde de anılan bu sure, Kur'an'ın yüz on ikinci suresidir.

İHLAS SURESİ NE ZAMAN VE NEREDE İNDİRİLDİ?

İhlas Suresi, mushaftaki sıralamada yüz on ikinci sırada yer almaktadır. Ancak nüzul (indiriliş) sırasına göre yirmi ikinci suredir. Nas Suresi'nden sonra indirilen bu sureden sonra Necm Suresi indirilmiştir.

İHLAS SURESİ HATİM SAYISI KAÇTIR?

İhlas-ı Şerif olarak da adlandırılan bu sure, Kur'an-ı Kerim'in üçte biri kabul edilir. Bu nedenle İhlas Suresi'nin hatim sayısı 3 kabul edilir. Ancak bu sureyi sık sık okumak, ezberlemek ve gün içinde tekrar etmek en hayırlısı ve faziletlisi olacaktır.

12 BİN İHLAS OKUMANIN FAZİLETİ

Aynı sebepten ötürü 12 bin kez İhlas okumanın fazileti 4 bin kez Kur'an-ı Kerim'i hatim etmekle eşdeğerdir. Bu da kişinin hayatında bolluk ve bereketin, huzurun ve şifanın daimi olmasına vesile olur. Kur'an'ı 4 bin kez hatmetmenin fazileti, kişinin imanlı bir ömür geçirmesini, hem maddi dünyada hem de ahirette huzurun ve mutluluğun daimi olmasına işarettir.

İHLAS SURESİ ABDESTSİZ OKUNUR MU?

Sureler ezberden okunursa abdest almaya gerek yoktur. Kişi abdesti olmadan gün içinde İhlas Suresi'ni ezbere okuyabilir. Ancak Kur'an'ı Kerim'e dokunarak okunacaksa mutlaka abdest alınmalıdır, hadis ve sünnetlere göre aksi haramdır.

İHLAS SURESİ FAZİLETLERİ

İhlas Suresi öncelikle Allah'ın rızasını almak adına okunmalıdır ve her okunuşta kul Allah'a bir adım daha yaklaşır. Bir dilek ve dua üzerine okunursa bu dua hayırlı yollardan kabul olur. Sıkıntılardan kurtulmak maksadıyla okunması halinde iç ferahlığı sağlar, kişi kısa süre içinde dertlerinden arınır. Eve girerken, evden çıkarken, gece uyurken, yemek yaparken, çocukla ilgilenirken okunması son derece faziletlidir. Allah'ın isimlerini ve sıfatlarını içeren bu duayı sık sık tekrar etmek huzurun kapısını aralar.

İHLAS SURESİ TEFSİRİ

İhlas Suresi'nin ilk iki ayetinde bulunan "ahad" ve "samed" kelimeleri Allah'ın en güzel sıfatlarındandır. Ahad O'nun birliğini ve eşsizliğini ifade eder. Samed ise kimseye ihtiyacı olmayan, ihtiyaç duyulan, doğmamış ve doğurulmamış olan anlamlarına gelir. Samed, Allah'ın en mühim sıfatlarından biridir. Yaratılmış her şeyin varlığını Allah'a borçlu olduğunu ifade eder. O'nun bir dengi olamayacağını, her şeyden üstün olduğunu belirtir.

İHLAS SURESİ KAÇ AYET?

İhlas Suresi Kur'an-ı Kerim'in en kısa surelerinden biridir. 4 ayetten oluşan bu süre kısa ve öz oluşuyla bilinir. Uzun olmamasına rağmen son derece derin manalar ve faziletler barındırır.

İHLAS SURESİ EZBERLE

İhlas Suresi'ni ezberlemek için en iyi yol sık sık tekrar etmektir. Gün içinde tekrarlandığında bu sure kısa süre içinde ezberlenir. Çocuklara ezberletmek için de sık sık tekrarlatmak, çocuğun yanında yüksek sesle okumak ya da dinlemek fayda sağlayacaktır.