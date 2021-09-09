İtalya rekorları altüst ediyor!

SON Avrupa şampiyonu İtalya'nın bileğini kimse bükemiyor. Roberto Mancini'nin öğrencileri, Dünya Kupası Elemeleri'nde C Grubu'nda Litvanya'yı 5-0 yendi. Gök Maviler, 37 maçlıknamağlup serisiyle futbol tarihinin en uzunsüre yenilmeyen milli takımı oldu.
ELEMELERDE TOPLU SONUÇLAR: B GRUBU: Kosova-İspanya: 0-2, Yunanistan-İsveç: 2-1. C GRUBU: Kuzey İrlanda-İsviçre: 0-0, İtalya-Litvanya: 5-0. E GRUBU: Belarus-Belçika: 0-1, Galler- Estonya: 0-0. I GRUBU: Macaristan-Andorra: 2-1, Arnavutluk-San Marino: 5-0. Polonyaİngiltere: 1-1. J GRUBU: Ermenistan- Lihtenştayn: 1-1, K.Makedonya-Romanya: 0-0.