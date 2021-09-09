Koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! 9 Eylül Sağlık Bakanlığı korona tablosu ile Türkiye’de vaka ve vefat sayısı kaç oldu?

Koronavirüs tablosu ile ilgili vaka ve vefat sayısı Sağlık Bakanlığı resmi sitesinden duyuruluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden bugünkü koronavirüs tablosu merak ediliyor. Bilindiği üzere Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 99 milyon 582 bin 607'ye yükseldi. Peki 9 Eylül 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? 9 Eylül Sağlık Bakanlığı korona tablosu ile Türkiye'de vaka ve vefat sayısı kaç oldu? İşte corona tablosu son durum
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı son dakika 9 Eylül koronavirüs tablosu verileri ile bugünkü koronavirüs vaka ve vefat rakamları henüz açıklanmadı. Bakanlık tarafından paylaşılacak 9 Eylül 2021 Perşembe gününe ilişkin korona son durum verileri haberimizde yer alacaktır…
Koronavirüs tablosu açıklanmadı. Türkiye koronavirüs vaka ve vefat rakamlarına ilişkin güncel veriler şöyle;
Türkiye'de son 24 saatte 308 bin 437 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 914 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi hayatını kaybetti. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 30 bin 103 kişi ise iyileşti.
UYGULANAN AŞI SAYISI 100 MİLYONA YAKLAŞTI
En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 81,60, 2'nci doz ortalaması yüzde 63,31 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 50 milyon 648 bin 789, 2'nci dozda 39 milyon 298 bin 396 ve 3'üncü dozda 9 milyon 208 bin 878 olmak üzere toplam 99 milyon 582 bin 607 aşı uygulandı.
VAKA SAYISI: 23 bin 914
VEFAT SAYISI: 262
İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 103
TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI 7 EYLÜL
VAKA SAYISI: 23 bin 638
VEFAT SAYISI: 274
İYİLEŞEN SAYISI: 34 bin 402
TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI 6 EYLÜL
VAKA SAYISI: 20 bin 962
VEFAT SAYISI: 271
İYİLEŞEN SAYISI: 29 bin 327