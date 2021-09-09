KYK burs ve kredi başvuruları hakkında araştırmalar sürüyor. E-Devlet üzerinden alınacak olan başvurulardan ön lisans öğrencileri, lisans öğrencileri, master ve doktora öğrencileri gibi belirtilen şartları sağlayan öğrenciler faydalanabilecek olup konu ile ilgili araştırmalar hız kesmeden sürüyor. Kredi ve burs başvuruları tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak. Peki; KYK kredi ve burs başvurusu başladı mı? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvurularında son durum nedir?