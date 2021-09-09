KYK burs ve kredi başvuruları hakkında araştırmalar sürüyor. E-Devlet üzerinden alınacak olan başvurulardan ön lisans öğrencileri, lisans öğrencileri, master ve doktora öğrencileri gibi belirtilen şartları sağlayan öğrenciler faydalanabilecek olup konu ile ilgili araştırmalar hız kesmeden sürüyor. Kredi ve burs başvuruları tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak. Peki; KYK kredi ve burs başvurusu başladı mı? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvurularında son durum nedir?
BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Kredi ve burs başvuruları tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak.
Geçtiğimiz yıllarda başvurular Ekim ayında başlardı. Konuya yönelik açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.
BURS İMKANINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?
Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.
ÖNCELİKLİ BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLER KİMLER?
Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)
Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)
Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,
Anne ve babası vefat etmiş olanlar,
Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,
Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,
Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?
KYK burs ve kredi burs başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.