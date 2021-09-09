Mergim Berisha görev başına

Milli takımından geç dönecek olan Enner Valencia’nın, zorlu karşılaşmaya yetişmesi şüpheli. Ancak antrenmanlarda hazır bir görüntü çizen Alman futbolcu teknik heyetin elini rahatlattı
Fenerbahçe'de pazar günü oynanacak Demir Grup Sivasspor maçında yeni transfer Mergim Berisha sarılacivertli formayı ilk kez giyecek. Enner Valencia'nın, Ekvador Milli Takımı'ndan geç dönecek olması nedeniyle bu mücadelede forma giymesi şüpheli görünürken, teknik direktör Pereira'nın imdadınayeni transfer Berisha yetişti.Fenerbahçe'de sadece 3idmana çıkmasına rağmen RB Salzburg'da sezon öncesi kampına katıldığı için hazır bir görüntü çizen Alman golcüyü Sivasspor maçında oynatmaya karar veren Pereira, diğer transferler için ise kararsız. Sakatlığıgeçen Pelkas'ın dönüşü de özellikle hücum hattındaki alternatifleri artırmış durumda...
BİR GÖRÜŞ GÜRCAN BİLGİÇ Berisha'ya destek şart
FENERBAHÇE taraftarı 4 yeni transferini görmeyi sabırsızlıkla bekliyor. Yönetimin gençlik operasyonu seyircinin de onayını aldı. Elbette oturan, devamlılığı olan takımın bozulması sıkıntılar yaratacaktır. Valencia da Ferdi de son maçların kahramanıydı. Şimdi gözler Berisha'nın üzerinde olacak. Ama görev Mesut Özil'de... Çünkü genç oyuncular ilk maçlarında Sivas gibi sert bir rakiple oynayacaklar ve bu ortaya problemler çıkartacaktır. Bunları çözecek olan Gustavo, Sosa ve Mesut gibi tecrübeli ayaklar. Sonuçta coşkulu oyun ile devam ederlerse takımın dinamizmi taktiğin önüne geçip F.Bahçe'ye golleri ve puanları getirir.