Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mergim Berisha görev başına
Giriş Tarihi: 9.9.2021

Mergim Berisha görev başına

Mergim Berisha görev başına

Milli takımından geç dönecek olan Enner Valencia’nın, zorlu karşılaşmaya yetişmesi şüpheli. Ancak antrenmanlarda hazır bir görüntü çizen Alman futbolcu teknik heyetin elini rahatlattı

Fenerbahçe'de pazar günü oynanacak Demir Grup Sivasspor maçında yeni transfer Mergim Berisha sarılacivertli formayı ilk kez giyecek. Enner Valencia'nın, Ekvador Milli Takımı'ndan geç dönecek olması nedeniyle bu mücadelede forma giymesi şüpheli görünürken, teknik direktör Pereira'nın imdadına yeni transfer Berisha yetişti. Fenerbahçe'de sadece 3 idmana çıkmasına rağmen RB Salzburg'da sezon öncesi kampına katıldığı için hazır bir görüntü çizen Alman golcüyü Sivasspor maçında oynatmaya karar veren Pereira, diğer transferler için ise kararsız. Sakatlığı geçen Pelkas'ın dönüşü de özellikle hücum hattındaki alternatifleri artırmış durumda...

BİR GÖRÜŞ
GÜRCAN BİLGİÇ
Berisha'ya destek şart
FENERBAHÇE taraftarı 4 yeni transferini görmeyi sabırsızlıkla bekliyor. Yönetimin gençlik operasyonu seyircinin de onayını aldı. Elbette oturan, devamlılığı olan takımın bozulması sıkıntılar yaratacaktır. Valencia da Ferdi de son maçların kahramanıydı. Şimdi gözler Berisha'nın üzerinde olacak. Ama görev Mesut Özil'de... Çünkü genç oyuncular ilk maçlarında Sivas gibi sert bir rakiple oynayacaklar ve bu ortaya problemler çıkartacaktır. Bunları çözecek olan Gustavo, Sosa ve Mesut gibi tecrübeli ayaklar. Sonuçta coşkulu oyun ile devam ederlerse takımın dinamizmi taktiğin önüne geçip F.Bahçe'ye golleri ve puanları getirir.

EN ÇOK OKUNANLAR

Miss Turkey 2021'de Türkiye'nin en güzel kızı Dilara Korkmaz oldu
Son dakika: Cristiano Ronaldo’dan çok çarpıcı sözler! "Artık bunun için çok geç..."
Çoğu işçi bu hakkını bilmiyor! 6 ay çalışan çifte tazminat kazanıyor
Son dakika: Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile görüştü! İşte ele alınan konular
Üniversite tercihleri ve kontenjanlarda son dakika: Gözde bölümler boş kaldı!
Son dakika: Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması
Son dakika... Bomba iddia: Mesut Özil Fenerbahçe'de mutsuz! MLS takımları transfer için devrede...
İşe dönemeyen işçi 8 maaş tazminat alabilir! Sadece 30 gün süresi var
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? 8 Eylül 2021 MasterChef’te dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı? İşte haftanın ilk eleme adayları
Son dakika: 8 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
ARKADAŞINA GÖNDER
Mergim Berisha görev başına
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA