Miss Turkey ikincisi Cemrenaz Turhan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Cemrenaz Turhan boyu, kilosu ve yaşı!

Cemrenaz Turhan Miss Turkey yarışmasında finale kaldı ve ikinci oldu. Türkiye Güzeli olarak Dilara Korkmaz seçilirken, adaylar diğer yarışmacıların hayatına ilişkin detayları merak ediyor. Miss Turkey ikincisi Cemrenaz Turhan kimdir, kaç yaşında ve nereli gibi sorular bu kapsamda yanıt arıyor. Cemrenaz Turhan boyu, kilosu ve yaşı ile hayatı hakkında merak edilen detaylar haberimizde.
MİSS TURKEY BİRİNCİ KİM OLDU?
Yarışmanın birincisi Dilara Korkmaz, ikincisi Cemrenaz Turhan, üçüncüsü Şira Sahilli oldu.
CEMRENAZ TURHAN KİMDİR?
Miss Turkey 2021'de ikinci seçilen Cemrenaz Turhan, eski Türkiye güzellerinin ve ünlü isimlerin yer aldığı törende boy gösterdi. Finale kalan ve ikinci olmaya hak kazanan Turhan'ın hayatı pek çok kişi tarafından merak ediliyor.
MİSS TURKEY 2. CEMRENAZ TURHAN KAÇ YAŞINDA, BOYU KAÇ?
Yarışmanın ikincisi Cemrenaz Turhan, Bahçeşehir Üniversitesi'nde İşletme mühendisliği okumaktadır ve 23 yaşındadır. Dördüncü sınıf öğrencisi Cemrenaz'ın boyu 1.82 cm.