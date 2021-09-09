Covid-19 mutasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Diğer varyantlardan farklı belirtiler gösteren ve global alanda hızlı bir yayılım gösteren bu varyant, ülkemizde de ilk vakalarla ortaya çıktı. DSÖ'nün radarında olan bu varyantla ilgili Sağlık Bakanlığı açıklama yaparak "Mu varyantı nedir, belirtileri neler?" sorularını yanıtladı. Mu varyantı Türkiye'de kaç kişide görüldü? İşte bu varyantla ilgili son durum.
MU VARYANTI İLK NEREDE ORTAYA ÇIKTI?
İlk olarak Kolombiya'da ortaya çıkan Mu varyantı Koronavirüs'ün yeni mutasyonlarından biridir. Güney Amerika ve Avrupa'da vakalara rastlanan bu varyantla ilgili çalışmalar devam etmektedir.
MU VARYANTI NEDİR?
Dünya Sağlık Örgütü, "aşıya dayanıklı" hale gelen, mutasyona uğramış varyantın adının Mu olduğunu ve bilimsel olarak B.1.621 olarak adlandırıldığını da açıkladı. Mu virüsü, Covid-19'un yeni bir varyantı olarak kayıtlara geçti.
MU VARYANTI BELİRTİLERİ NELER?
Mu varyantında da diğer virüs türlerinde olduğu gibi yüksek ateş, öksürük nöbetleri, koku ve tat alma süreçlerinde bozukluk olduğu görülüyor. Yani bu varyantta da belli klinik belirtiler ve semptomlar var ama yeni bir virüsün farklı bir şikayetleri şeklinde ortaya çıkmıyor. Varyantla ilgili çalışmalar devam ediyor.
MU VARYANTI NERELERDE GÖRÜLDÜ?
DSÖ verilerine göre, dünya çapında yaygınlığı yüzde 0,1 olan bu varyantın Kolombiya'daki yoğunluğu daha fazla. Ülkedeki vakaların yüzde 39'unun Mu varyantı olduğu biliniyor. Ayrıca Ekvador'daki vakaların da yüzde 13'ünü oluşturuyor. Güney Amerika ülkelerine ek olarak Avrupa'nın İngiltere, İtalya, Fransa, İspanya gibi ülkelerinde de bu varyanta rastlandı. Uzak Doğu'ya da sıçrayan varyant, Japonya'da 2 kişide görüldü. ABD'de 47 eyalette görülen varyantın nüfusa oranla en yoğun olduğu yerin Alaska ve California olduğu bildirildi.
MU VARYANTI TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİDE GÖRÜLDÜ?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son açıklamada "Türkiye'de iki kişide Mu varyantı tespit edildi" dedi. Söz konusu varyantların yurt dışı temaslı olduğu tahmin edilirken, bu vakaların gözlem altında tutulduğu bilgisi verildi.