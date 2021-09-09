Nwakaeme ile esiyor

Süper Lig’in ilk 3 maçında 1’er gol atan futbolcu, Aslan’ı da avlarsa 4’te 4 ile sezona müthiş bir başlangıç yapmış olacak
SEZONA fırtına gibi başlayan, 3'te 3 yapıp averajla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, çıkışını Galatasaray karşısıda da sürdürmek istiyor. Bordomavililerin bu zorlu karşılaşmada en büyük güvencesi ilk 3 haftada da fileleri havalandıran Anthony Nwkaame olacak. Geçen sezon35 resmi maçta 7 gol atanNijeryalı, bu sezon daha 7 resmikarşılaşmada 4 golü buldu.Süper Lig'in ilk haftasındaMalatya'yı 5-1, ikinci haftadaSivasspor'u 2-1 yendikleri mücadeledetakımının ikinci golünü atanNwakaame, Giresun'da 3 puanıgetiren tek golün sahibi olmuştu. 32 yaşındaki sol kanat, pazar günü Galatasaray'a da gol atması halinde ligin ilk 4 haftasında fileleri havalandırmış olacak.