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Giriş Tarihi: 9.9.2021

Nwakaeme ile esiyor

Nwakaeme ile esiyor

Süper Lig’in ilk 3 maçında 1’er gol atan futbolcu, Aslan’ı da avlarsa 4’te 4 ile sezona müthiş bir başlangıç yapmış olacak

SEZONA fırtına gibi başlayan, 3'te 3 yapıp averajla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, çıkışını Galatasaray karşısıda da sürdürmek istiyor. Bordomavililerin bu zorlu karşılaşmada en büyük güvencesi ilk 3 haftada da fileleri havalandıran Anthony Nwkaame olacak. Geçen sezon 35 resmi maçta 7 gol atan Nijeryalı, bu sezon daha 7 resmi karşılaşmada 4 golü buldu. Süper Lig'in ilk haftasında Malatya'yı 5-1, ikinci haftada Sivasspor'u 2-1 yendikleri mücadelede takımının ikinci golünü atan Nwakaame, Giresun'da 3 puanı getiren tek golün sahibi olmuştu. 32 yaşındaki sol kanat, pazar günü Galatasaray'a da gol atması halinde ligin ilk 4 haftasında fileleri havalandırmış olacak.

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Nwakaeme ile esiyor
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