Öğretmen atama takvimi ile beraber yapılacak 15 bin atamaya ilişkin branş dağılımı, başvuru tarihleri, kontenjanları gibi birçok detay gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz gün gelen son dakika haberiyle takvim adayların erişimine sunuldu. Böylece atamaların önümüzdeki Ocak ayında belirlenen tarihte olacağı bildirildi. "15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, atama takvimi ile sonuçlar ne zaman açıklanacak?" soruları şimdi ise adayların gündem maddeleri arasında yer alıyor. İşte 15 bin öğretmen atama takvimi, kontenjanları ve başvuru tarihleri gibi tüm detaylar...
SON DAKİKA | ATAMA TAKVİMİ AÇIKLANDI!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 15 bin yeni öğretmen atamasının müjdesini vermişti.
Erdoğan paylaşımında, "Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun." ifadelerini kullanmıştı.
ÖĞRETMEN ATAMASINDA TAKVİM BELLİ OLDU
Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği 15 bin öğretmen atamasında takvim belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre; ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri, 27 Eylül-8 Ekim'de yapılacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 25 Ekim'de ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 12-27 Kasım'da gerçekleştirilecek.
Son dakika: Başkan Erdoğan duyurmuştu! 15 bin öğretmen atamasında takvim belli oldu | Video
Karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım-9 Aralık'ta alınacak ve bu adayların sözlü sınavları 13-17 Aralık'ta düzenlenecek. Sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta ilan edilecek.
Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.
2020 VE 2021 KPSS PUANLARI İLE BAŞVURULAR ALINACAK
Bu takvime göre yapılacak atama işleminde, 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurular alınacak.
Öte yandan milli sporcuların beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak atanması için ayrılacak kontenjan, bu atamaya ilişkin alan bazlı kontenjan dağılımı sonrasında belirlenecek ve atama sayısından düşülecek.