Öğretmen atama takvimi ile beraber yapılacak 15 bin atamaya ilişkin branş dağılımı, başvuru tarihleri, kontenjanları gibi birçok detay gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz gün gelen son dakika haberiyle takvim adayların erişimine sunuldu. Böylece atamaların önümüzdeki Ocak ayında belirlenen tarihte olacağı bildirildi. "15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, atama takvimi ile sonuçlar ne zaman açıklanacak?" soruları şimdi ise adayların gündem maddeleri arasında yer alıyor. İşte 15 bin öğretmen atama takvimi, kontenjanları ve başvuru tarihleri gibi tüm detaylar...