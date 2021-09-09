PCR testi veren vatandaşlar, Koronavirüs testinin negatif mi yoksa pozitif mi olduğunu öğrenmek için PCR testi sonucu kaç saatte çıkar diye merak ediyor. Test sonucunu kullanarak seyahat etmeyi ya da sosyal etkinliğe katılmayı planlayanlar, söz konusu etkinlikten ne kadar süre önce test vermesi gerektiğini merak ediyor. PCR sonuçları ne kadar sürede belli olur, e-Nabız'a ne zaman tanımlanır gibi sorular da konuyla ilgili merak edilenler arasında yer alıyor.
PCR TESTİ NERELERDE YAPILIR?
PCR testi devlet hastanelerinde ücretsiz olarak yapıldığı gibi özel sağlık kuruluşlarında da ücret karşılığında yapılmaktadır.
PCR TESTİ SONUCU KAÇ SAATTE ÇIKAR?
Test sonuçları 1-3 gün içerisinde çıkar ve açıklanır. Test esnasında verilen barkod numarasıyla e-Nabız sistemi üzerinden görüntülenebilir.
TEST SONUÇLARI E-NABIZ'A NE ZAMAN TANIMLANIR?
Test sonuçları çıktığında otomatik olarak e-Nabız sistemine tanımlanır. T.C. kimlik numarasıyla sisteme giriş yaparak test sonucuna ulaşılabilir.
E-NABIZ COVİD-19 TEST SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?
PCR (Covid 19) test sonucunuzu almak için sağlık kuruluşlarına gitmenize gerek yoktur. Sonuçları, test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığımızın E-Nabız sisteminden alabilirsiniz.