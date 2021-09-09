Pedagojik formasyon ne zaman başlayacak? YÖK pedagojik formasyon nasıl alınır? MEB’in formasyon açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliğinde açılacak olan öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programı ya da pedagojik formasyon eğitimi için YÖK Başkanı Erol Özvar yeni bir müjde verdi. Bunun üzerine adaylar pedagojik formasyon ne zaman başlayacak, başvuruları ne zaman alınacak diye araştırıyor. Ayrıca YÖK pedagojik formasyon sertifikası nasıl alınır sorusu da adayların gündeminde yer alıyor. İşte tezsiz yüksek lisans şeklinde gerçekleştirilecek olan programa ilişkin detaylar ve YÖK ile MEB'in formasyon açıklaması.

PEDAGOJİK FORMASYON BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

YÖK Başkanı Erol Özvar'ın Pedagojik Formasyon Eğitimi hakkında yaptığı son duyurunun ardından adaylar programla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Mezun olan ya da mezun olmaya hazırlanan öğretmen adayları programa başvuruların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Özvar'ın açıklamasına göre önümüzdeki günlerde başvuru sürecine ilişkin detaylar açıklanacak.