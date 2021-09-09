Pedagojik formasyon ne zaman başlayacak? YÖK pedagojik formasyon nasıl alınır? MEB’in formasyon açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliğinde açılacak olan öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programı ya da pedagojik formasyon eğitimi için YÖK Başkanı Erol Özvar yeni bir müjde verdi. Bunun üzerine adaylar pedagojik formasyon ne zaman başlayacak, başvuruları ne zaman alınacak diye araştırıyor. Ayrıca YÖK pedagojik formasyon sertifikası nasıl alınır sorusu da adayların gündeminde yer alıyor. İşte tezsiz yüksek lisans şeklinde gerçekleştirilecek olan programa ilişkin detaylar ve YÖK ile MEB'in formasyon açıklaması.
PEDAGOJİK FORMASYON BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?
YÖK Başkanı Erol Özvar'ın Pedagojik Formasyon Eğitimi hakkında yaptığı son duyurunun ardından adaylar programla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Mezun olan ya da mezun olmaya hazırlanan öğretmen adayları programa başvuruların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Özvar'ın açıklamasına göre önümüzdeki günlerde başvuru sürecine ilişkin detaylar açıklanacak.
2021-2022 PEDAGOJİK FORMASYON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Özvar'dan Pedagojik Formasyon Eğitimine ilişkin yeni duyuru yayımlandı. Duyuruda Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı'nın usul ve esaslar çerçevesinde yeniden başlatılacağı, önümüzdeki günlerde ayrıntılı açıklama yapılacağı bilgisi yer aldı.
YÖK'ÜN FORMASYON AÇIKLAMASI
"Yükseköğretim Kurulu ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan "Eğitimde İş Birliği Protokolü" güncellenmekte olup, 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren "Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı", ilgili usul ve esaslar çerçevesinde yeniden başlatılacaktır. Önümüzdeki günlerde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı ile ilgili ayrıntılı bir açıklama yapılacaktır."
MEB'İN PEDAGOJİK FORMASYON AÇIKLAMASI
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliğiyle açılan veya açılacak olan Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans programı ya da pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanların öğretmenliğe başvurabileceğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakanlığın, öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere 29 Haziran 2020 tarihli Talim ve Terbiye Kurulu kararı ile pedagojik formasyon programı/pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanların öğretmenliğe başvuru hakkını iptal ederek, MEB ve YÖK iş birliği ile açılan/açılacak olan öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programını başarıyla tamamlama koşulu getirdiği hatırlatıldı. Son açıklamalar ışığında, söz konusu programın YÖK – MEB iş birliği ile açılacağı duyurulmuştu.