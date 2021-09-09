Polonya - İngiltere maçında Robert Lewandowski’nin hareketi geceye damga vurdu! Kendi taraftarına...

2022 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu 6. maçında Polonya, İngiltere'yi konuk etti. Ev sahibi ekip, 90+2'de Damian Szymanski'nin attığı golle yıldızlarla dolu İngiltere karşısında sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
LEWANDOWSKI'NİN HAREKETİ GECEYE DAMGA VURDU!
Maç öncesi Polonya'nın yıldız golcüsü Robert Lewandowski'nin hareketi geceye damga vurdu.
Santra vuruşu öncesi İngiliz oyuncular, sahada diz çöküp ırkçılığa karşı birlik mesajı verdi.
Bu sırada Polonyalı taraftarlar, İngiliz oyuncuların bu hareketini yuhalayarak tepki gösterdi.
Bu duruma kayıtsız kalmayan Robert Lewandowski, kendi taraftarlarına dönerek kolundaki Respect (Saygı) yazısını işaret etti.
ASİST LEWANDOWSKI'DEN!
Öte yandan 90+2'de Polonya'ya 1 puanı getiren Damian Szymanski'nin golünde de asisti Lewandowski yaptı.
Maçın ilk yarısı golsüz biterken 72'de İngiltere, Harry Kane'nin müthiş golüyle öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 1 puanla ayrıldı.
İNGİLTERE'DEN İLK PUAN KAYBI!
Bu sonuçla I Grubu'nda ilk puan kaybını yaşayan İngiltere, 16 puanla liderliğini sürdürdü.
Polonya ise 11 puanla 3. sırada yer alırken 2. Arnavutluk 12 ve 4. Macaristan ise 10 puana sahip.