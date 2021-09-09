Lisans mezunu 5440 erkek, 960 kadın, ön lisans mezunu 1360 erkek 240 kadın alımlarının yapılacağı kurum tarafından duyurulmuştu. Başvuruların alınmasının ardından ise sözlü mülakat sonuçlarının erişime açılması bekleniyor. Toplamda 8 bin adayın alınacağı POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 27.Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanır? İşte POMEM mülakat sonuçları hakkında bilgiler.
27. DÖNEM POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Polis Akademisi tarafından 27. dönem POMEM için lisans mezunu (5.440) erkek, (960) kadın, önlisans mezunu (1.360) erkek, (240) kadın aday olmak üzere toplam (8.000) aday alımı yapılacak. POMEM'de sözlü mülakat sonuçları henüz açıklanmadı ancak değerlendirme işlemleri ardından kısa sürede erişime açılması bekleniyor.
POMEM SONUÇ SORGULAMA
27. dönem sonuçları, adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacak.
MÜLAKATLAR NASIL YAPILIYOR?
Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.
Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;
a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavrama,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.