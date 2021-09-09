"Rize’ye 3 puan için gideceğiz"

ATAKAŞ Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, rakipleri Çaykur Rizespor'un Pazar günü oynayacakları maça dönüm noktası olarak baktığını ve zor bir deplasmanın kendilerini beklediğini söyledi.

Bordo-Beyazlılar Süper ligin 4. Haftasında oynayacakları Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde yaptıkları idmanla sürdürdü. İdman öncesinde gazetecilere açıklama yapan Teknik direktör Ömer Erdoğan, Rize'ye 3 puan için gideceklerini, iyi bir futbol oynayarak iyi bir sonuçla Antakya'ya dönmek istediklerini söyledi.

ÖNÜMÜZE BAKMAMIZ GERİKİYOR

Milli araya girmeden önce oynadıkları Aytemiz Alanyaspor maçını istedikleri gibi bitirdiklerini hatırlatan Erdoğan, "Kendi stadımızda, kendi taraftarlarımız önünde önemli bir rakibe karşı önemli bir galibiyet aldık. İsteğimiz futbolu oynayarak bu galibiyeti almak bizim için daha önemliydi. Ancak Aytemiz Alanyaspor maçı geride kaldı. Şimdi önümüzde Çaykur Rizespor maçı var. Önümüze bakmamız gerekiyor. Yeni bir sınav, çok zor bir deplasman bizi bekliyor. Rakibimiz lige iyi başlayamadı ama Pazar günü oynayacağımız maç onlar içinde bir dönüm noktası olacak. Onlarda bu hafta ligde bir çıkış yakalamaya çalışacaklar. Ama biz kendimizi biliyoruz. Gücümüzü biliyoruz. " dedi.

FALETTE'NİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Milli maçlar nedeni ile lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirdiklerini belirten Erdoğan, "Milli maçlar nedeni ile lige verilen arada fizik olarak kendimizi geliştirdik. Bunun yanında mental anlamda da oyun formatlarımızı geliştirmeyi denedik. Milli takımlarına giden arkadaşlarımız vardı. Onlar da aramıza katıldı. İnşallah Cumartesi günü milli takımlarından dönen arkadaşlarımızla birlikte tam kadro olacağız. Takımımızda cezalı futbolcu bulunmuyor. Alanyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Siman Falette'nin tedavisi devam ediyor. İnşallah hafta sonu tam kadro Rize'ye gitme şansımız olur. Şu anda Rize maçına kilitlendik. İnşallah hafta sonu iyi futbol ile iyi bir sonuçla döneriz." dedi.

SABA'NIN ÖNEMLİ BİR PROBLEMİ YOK

Ülkesinin milli takımında forma giyen Saba Lobjenidze'nin önemli bir sakatlığının bulunmadığını belirten Erdoğan, "Saba ülkesinin İspanya ile oynayacağı milli maçın kadrosundaydı. Ancak aldığı bir darbe sonucu dizinde ödem oluşmuş. Bizim kontrolümüzde İsparya maçının kadrosundan son anda çıkartıldı ve bu maçta kendini riske atmamak için forma giymedi. Şu anda milli takımdan döndü. Tedavi oluyor. Bireysel antrenmanlara da başladı. Şu arda doktor raporları ve MR sonuçlarında bir sıkıntısı görünmüyor. Yarından itibaren idmanlara başlayacak." diye konuştu