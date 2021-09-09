Safer ayı duası ve ibadetleri nelerdir? Safer ayında neler yapılır, hangi dua ve ayetler okunur?

Eski inanışların etkisiyle, toplumda Safer ayının kaza ve bela ayı olduğuna dair bir inanış bulunmaktadır. Bu inanış dolayısıyla, olası kazalardan korunmak adına "Safer ayı duası ve ibadetleri nelerdir?" sorusu yanıt arıyor. Pek çok Müslüman, bu ay zarara uğramamak adına dua, zikir ve ibadetlerle önlem alıyor. Safer ayında neler yapılır, hangi dua ve ayet okunur sorusu da bu kapsamda araştırılıyor. İşte bu ay gerçekleştirilecek ibadetler ve okunacak dualar, zikirler.

SAFER AYINDA KILINACAK NAMAZ VAR MI?

Dini günlere ait herhangi bir özel dua ya da ibadet şekli yoktur. Aynı şekilde Safer ayı için de özel bir ibadet biçimi bulunmamaktadır. Ancak Hz. Muhammed (s.a.v.) bu ayda da günlük ibadetlerini ve dualarını eksiksiz gerçekleştirmektedir. Bu nedenle vakit namazlarını kılmak, eksik kalan namazların kazasını gerçekleştirmek bu ayda yapılacak en hayırlı işlerden olacaktır.