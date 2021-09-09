Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Safer ayı duası ve ibadetleri nelerdir? Safer ayında neler yapılır, hangi dua ve ayetler okunur?
Giriş Tarihi: 9.9.2021 07:13 Son Güncelleme: 9.9.2021 07:13

Safer ayı duası ve ibadetleri nelerdir? Safer ayında neler yapılır, hangi dua ve ayetler okunur?

Safer ayı duası ve ibadetleri nelerdir? Safer ayında neler yapılır, hangi dua ve ayetler okunur?

Muharrem ayının bitişiyle birlikte bugün itibariyle Safer ayına girdik. Hicri takvime göre 8 Eylül’de başlayan bu aya hazırlık yapanlar, Safer ayı duası ve ibadetleri nelerdir diye araştırıyor. Bu ayı ibadetle ve dualarla geçirmek isteyen Müslümanlar, için bu aya özel ibadet ve duaları haberimizde derledik. Safer ayında neler yapılır, hangi dua ve ayet okunur? İşte bu ay yapılacak ibadetler ve zikirler.

Eski inanışların etkisiyle, toplumda Safer ayının kaza ve bela ayı olduğuna dair bir inanış bulunmaktadır. Bu inanış dolayısıyla, olası kazalardan korunmak adına "Safer ayı duası ve ibadetleri nelerdir?" sorusu yanıt arıyor. Pek çok Müslüman, bu ay zarara uğramamak adına dua, zikir ve ibadetlerle önlem alıyor. Safer ayında neler yapılır, hangi dua ve ayet okunur sorusu da bu kapsamda araştırılıyor. İşte bu ay gerçekleştirilecek ibadetler ve okunacak dualar, zikirler.

SAFER AYINDA KILINACAK NAMAZ VAR MI?

Dini günlere ait herhangi bir özel dua ya da ibadet şekli yoktur. Aynı şekilde Safer ayı için de özel bir ibadet biçimi bulunmamaktadır. Ancak Hz. Muhammed (s.a.v.) bu ayda da günlük ibadetlerini ve dualarını eksiksiz gerçekleştirmektedir. Bu nedenle vakit namazlarını kılmak, eksik kalan namazların kazasını gerçekleştirmek bu ayda yapılacak en hayırlı işlerden olacaktır.

SAFER AYINDA NELER YAPILIR?

Bu ayda günah ve hatalar için tövbe ve istiğfarda bulunmak ve kaza namazı kılmak Allah rızası için yapılacak işler arasındadır. Müslümana yakışır biçimde yaşamak, sadaka vermek, salavat ve zikir çekmek de önemlidir.

SAFER AYINDA HANGİ DUALAR OKUNUR?

Safer ayının ilk ve son çarşamba gününün gecesinde, yani salı gecesi kılınacak namaz şu şekildedir; İslam aleminde gece günden önce gelir. Yani Cuma günü, Perşembe Günü akşam ezanı okunması ile girmektedir. Perşembe gecesinden şu ibadetler yapılır;

1 Rekât: Fatiha'dan Sonra ; 17 Kevser Sûresi

2 Rekât: Fatiha'dan Sonda; 5 İhlâs Sûresi

3 Rekât: Fatiha'dan Sonra ; 1 Felâk Sûresi

4 Rekât: Fatiha'dan Sonra ; 1 Nâs Sûresi

Selam verdikten sonra:

7 defa "Estağfirullah El Azimé

11 defa "Salat-i Müncine (Salaten Tüncina) duası okunur.

SAFER AYI BELA AYI MIDIR?

Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), sahih değildir ve dinimizde yeri yoktur.

Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve "Safer ayında uğursuzluk yoktur" buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19).

SAFER AYI ZİKİRLERİ

" ALLAHÜMME BARİK LENA Fİ ŞEHR-İ SAFER VAHTİM LENA BİSSAADETİ VEZZAFER."

Anlamı:

"Allah'ım safer ayında bize bereket ver! Mutluluk ve Galibiyetle bitirmemizi nasip et."

"YA DAFİAL BELAYA İDFA' ANNEL BELAYA FALLAHÜ HAYRÜN HAFİZAN VE HÜVE ERHAMÜRRAHİMİN İNNEKE ALA KÜLLİ ŞEY'İN KADİR."

Anlamı:

"Ey belaları def eden Allahım! Belaları bizden uzaklaştır. Allah muhafaza edicilerin en merhametlisidir. Muhakkak ki senin kudretin her şeye yeter."

"LA HÂVLE VELÂ KUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYİL AZİYM"

Anlamı:

"Kuvvet ve güç sadece büyük ve yüce olan Allah'ın yardımı ile olur."

" ALLAHÜMME BARİK LENA Fİ ŞEHR-İ SAFER VAHTİM LENA BİSSAADETİ VEZZAFER."

Anlamı:

"Allah'ım safer ayında bize bereket ver! Mutluluk ve Galibiyetle bitirmemizi nasip et.."

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Safer ayı duası ve ibadetleri nelerdir? Safer ayında neler yapılır, hangi dua ve ayetler okunur?
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