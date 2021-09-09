Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak? Bakan Koca bugün ne açıklayacak, saat kaçta ve ne zaman?
Giriş Tarihi: 9.9.2021 12:22

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak? Bakan Koca bugün ne açıklayacak, saat kaçta ve ne zaman?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak? Bakan Koca bugün ne açıklayacak, saat kaçta ve ne zaman?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden bugün salgınla mücadelede simge bir gün olduğunu duyururken gün içerisinde rutin seyrin dışında bir konuşmayla halkın huzuruna çıkacağını ifade etti. Bu noktada milyonlarca kişi “Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak, ne açıklayacak?” sorularına yanıt aramaya başladı. Sağlık Bakanı’nın bugün yapacağı açıklama oldukça merak ediliyor. Peki, Bakan Koca saat kaçta ne zaman açıklama yapacak, ne açıklayacak? İşte tüm detaylar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün sosyal medya üzerinde açıklama yapacağı duyurusunda bulundu. Gündemdeki konularla ilgili konuşacağını ifade eden Sağlık Bakanı aynı zamanda bu açıklamanın rutin seyrin dışında olacağı bildirdi. Hal böyleyken "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak, ne açıklayacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bakan Koca'nın açıklama için geri sayım sürüyor. Peki, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta ve ne açıklayacak? İşte tüm detaylar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sürprizi Cumhurbaşkanımız açıklayacak

SAĞLIK BAKANI SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün" mesajını paylaşarak bugün saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağını duyurdu. Ancak Bakan Koca, konuşmanın içeriğine ilişkin bir detay ise paylaşmadı.

Son dakika: Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan yüz yüze eğitim açıklaması

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 308 bin 437 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 914 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 103 oldu. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,60, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 63,31 olarak gerçekleşti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 99 milyon 582 bin 607'ye yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 753 bin 961 doz aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Kilis, Amasya, Yalova, Aydın, Kırklareli ve Balıkesir olarak açıklandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Galatasaray'ın yeni yıldızına Fenerbahçe efsanesi Alex'ten mesaj! Eski takım arkadaşı...
Son dakika: Cristiano Ronaldo’dan çok çarpıcı sözler! "Artık bunun için çok geç..."
Son dakika | Cemile'nin katili silinmiş kan izinden bulundu! Sadece SABAH'ta
Miss Turkey 2021'de Türkiye'nin en güzel kızı Dilara Korkmaz oldu
Sevgi Gülseren: O katil serbest kızımın ruhu hapis
Çoğu işçi bu hakkını bilmiyor! 6 ay çalışan çifte tazminat kazanıyor
SON DAKİKA: Galatasaray'ın son gün sürprizi Ryan Babel'e takıldı! Twitter paylaşımlarıyla tepki çekmişti...
Üniversite tercihleri ve kontenjanlarda son dakika: Gözde bölümler boş kaldı!
15 bin öğretmen ek ataması ne zaman yapılacak? 2021 MEB ek atama başvurusu, branş dağılımı, kontenjanları - MEB atama takvimi
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? 8 Eylül 2021 MasterChef’te dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı? İşte haftanın ilk eleme adayları
ARKADAŞINA GÖNDER
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak? Bakan Koca bugün ne açıklayacak, saat kaçta ve ne zaman?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA