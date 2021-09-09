Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak? Bakan Koca bugün ne açıklayacak, saat kaçta ve ne zaman?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün sosyal medya üzerinde açıklama yapacağı duyurusunda bulundu. Gündemdeki konularla ilgili konuşacağını ifade eden Sağlık Bakanı aynı zamanda bu açıklamanın rutin seyrin dışında olacağı bildirdi. Hal böyleyken "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak, ne açıklayacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bakan Koca'nın açıklama için geri sayım sürüyor. Peki, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta ve ne açıklayacak? İşte tüm detaylar...
SAĞLIK BAKANI SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün" mesajını paylaşarak bugün saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağını duyurdu. Ancak Bakan Koca, konuşmanın içeriğine ilişkin bir detay ise paylaşmadı.
Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün! 18:00'DA, rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım. Gündeminizdeki konular, başlıklarımız arasında. 18:00'da buluşmak üzere.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 9, 2021
KORONAVİRÜSTE SON DURUM
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 308 bin 437 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 914 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 103 oldu. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,60, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 63,31 olarak gerçekleşti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 99 milyon 582 bin 607'ye yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 753 bin 961 doz aşı uygulandı.
En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Kilis, Amasya, Yalova, Aydın, Kırklareli ve Balıkesir olarak açıklandı.