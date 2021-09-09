DHY kurası isim listesi ve atama sonuçları sorgulama | 100. Dönem Sağlık Bakanlığı DHY Kura sonuçları (isim listesi) açıklandı mı?

Bugün Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirilen kuranın sonuçları merakla beklenirken binlercek kişi "100. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kurası çekildi mi, sonuç sorgulama nasıl yapılır, isim listesi yayınlandı mı?" sorularına ilişkin yanıtı araştırmaya başladı. Yapılan açıklamada Kuranın YouTube kanalı (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) üzerinden canlı olarak yayınlanacağı bildirilmişti. Peki, 100. DHY kura sonuçları (isim listesi) açıklandı mı, nasıl sorgulanır? İşte detaylar...