Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri DHY kurası isim listesi ve atama sonuçları sorgulama | 100. Dönem Sağlık Bakanlığı DHY Kura sonuçları (isim listesi) açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 9.9.2021 11:31 Son Güncelleme: 9.9.2021 11:32

DHY kurası isim listesi ve atama sonuçları sorgulama | 100. Dönem Sağlık Bakanlığı DHY Kura sonuçları (isim listesi) açıklandı mı?

DHY kurası isim listesi ve atama sonuçları sorgulama | 100. Dönem Sağlık Bakanlığı DHY Kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yapılan duyuruya göre bugün düzenlenen 100. DHY atama kura sonuçları için binlerce kişinin gözü Bakanlığın Youtube hesabı üzerinden naklen yayınlanan kuraya çevrildi. Bu noktada ise “100. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kurası çekildi mi, sonuç sorgulama nasıl yapılır, isim listesi yayınlandı mı?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte 100. DHY atama kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi...

Bugün Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirilen kuranın sonuçları merakla beklenirken binlercek kişi "100. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kurası çekildi mi, sonuç sorgulama nasıl yapılır, isim listesi yayınlandı mı?" sorularına ilişkin yanıtı araştırmaya başladı. Yapılan açıklamada Kuranın YouTube kanalı (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) üzerinden canlı olarak yayınlanacağı bildirilmişti. Peki, 100. DHY kura sonuçları (isim listesi) açıklandı mı, nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

Sağlık Bakanlığı 89. Dönem DHY kura sonuçları açıklanıyor! YHGM DHY kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

DHY KURALARI ÇEKİLDİ!

Sağlık Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yapılan açıklama şöyle;

"Kura çekilişi 09.09.2021 tarihinde saat 10:30 'da Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kuraya katılımcı alınmayacaktır. Kura çekilişi Bakanlığımız YouTube kanalı (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır."

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DHY kurası isim listesi ve atama sonuçları sorgulama | 100. Dönem Sağlık Bakanlığı DHY Kura sonuçları (isim listesi) açıklandı mı?
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